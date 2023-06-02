У травні загальний прибуток біткоїн-майнерів досяг $916 мільйонів

Сукупні надходження біткоїн-майнерів у травні досягли $916 млн. При цьому зростання відбувається з листопада 2022 року. Про це повідомляє Forklog.

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На графіку видно, що показник невпинно зростає з листопада минулого року.

Частка комісій у сукупному обсязі надходжень за минулий місяць становила приблизно 13,7%. Для порівняння, у квітні цей показник наблизився до 3%.

Таке стрімке зростання комісій у доходах майнерів, ймовірно, пов'язане з підвищеною ончейн-активністю через ажіотаж навколо Ordinals і BRC-20.

Агрегований обсяг біткоїн-транзакцій у травні досяг 16,9 млн, що на 57% вище за квітневий показник.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в лютому 2023 року в результаті чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти зросла на 9,95%. Показник оновив історичний максимум на позначці 43,05 T.