Сукупні надходження біткоїн-майнерів у травні досягли $916 млн. При цьому зростання відбувається з листопада 2022 року. Про це повідомляє Forklog.
У травні загальний прибуток біткоїн-майнерів досяг $916 мільйонів
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На графіку видно, що показник невпинно зростає з листопада минулого року.
Частка комісій у сукупному обсязі надходжень за минулий місяць становила приблизно 13,7%. Для порівняння, у квітні цей показник наблизився до 3%.
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Таке стрімке зростання комісій у доходах майнерів, ймовірно, пов'язане з підвищеною ончейн-активністю через ажіотаж навколо Ordinals і BRC-20.
Агрегований обсяг біткоїн-транзакцій у травні досяг 16,9 млн, що на 57% вище за квітневий показник.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в лютому 2023 року в результаті чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти зросла на 9,95%. Показник оновив історичний максимум на позначці 43,05 T.
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