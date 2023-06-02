Японський індекс Nikkei закрився на 32-річному максимумі на тлі ослаблення побоювань щодо дефолту США

Японські акції зросли в п'ятницю, а основний індекс Nikkei закрився на 32-річному максимумі після того, як американські законодавці проголосували за підвищення стелі держборгу, і на тлі ознак того, що центробанки не поспішають посилювати монетарну політику. Про це повідомляє Reuters.

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Зростання акцій

Індекс Nikkei зріс на 1,21% до 31 384,93, найвищого рівня з липня 1990 року.

Акції SoftBank Group Corp виросли на 4,3% на тлі припущень, що його чипінговий підрозділ отримає вигоду від буму інвестицій в штучний інтелект.

Акції T&D Holdings, Inc підскочили на 4,28%, оскільки ризики фінансової катастрофи в результаті дефолту США «випарувалися».

Основні фондові індекси США закрилися на найвищих рівнях з серпня 2022 року після того, як стійкі дані з ринку праці додали оптимізму щодо того, що Федеральна резервна система зможе спрямувати економіку до м'якої посадки.

Сенат США прийняв двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який піднімає стелю державного боргу в розмірі $31,4 трлн.

За останні п'ять сесій індекс Nikkei піднявся на 2%, що стало восьмим тижневим зростанням поспіль. У п'ятницю 202 акції, що входять до складу індексу, зросли в ціні, тоді як лише 16 впали.