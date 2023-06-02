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2 червня 2023, 11:00 Читать на русском

Країни БРІКС хочуть захистити себе від санкцій Заходу за допомогою єдиної валюти — Bloomberg

Країни БРІКС звернулися до спеціально створеного банку блоку з проханням надати рекомендації про те, як потенційна нова спільна валюта може захистити країни-члени від впливу санкцій, подібних до тих, які були введені проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Країни БРІКС звернулися до спеціально створеного банку блоку з проханням надати рекомендації про те, як потенційна нова спільна валюта може захистити країни-члени від впливу санкцій, подібних до тих, які були введені проти Росії.
Фото: wikipedia.org

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Міністри закордонних справ Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки зібралися в Кейптауні в четвер, щоб обговорити, як блок може завоювати більший глобальний вплив та кинути виклик США.

Хоча вони не дійшли твердих висновків, використання альтернативних валют було однією з основних тем для обговорення.

Плани щодо розширення блоку

До міністрів БРІКС приєдналися колеги з таких країн, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет та Казахстан. Також на порядку денному обговорювалося розширення блоку.

Блок БРІКС, який запросив Південну Африку приєднатися до нього у 2010 році, не зміг набрати вагу як гурт. І це попри те, що його члени представляють понад 42% населення світу, на них припадає 23% світового валового внутрішнього продукту та 18% торгівлі.

Перспектива додавання нових членів була вперше піднята на торішньому саміті у Китаї. 13 країн офіційно звернулися з проханням про приєднання до блоку, а сім інших висловили зацікавленість.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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