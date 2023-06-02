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2 червня 2023, 9:03 Читать на русском

Падіння обсягів торгів на біржах, Маска звинуватили в інсайдерській торгівлі Dogecoin: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

У травні обсяги торгів на централізованих біржах впали до мінімуму з осені 2020 року — $424 млрд.

Щомісячні обсяги обміну криптовалюти можуть досягти найнижчого місячного рівня з жовтня 2020 року, а спотові обсяги на основних торгових майданчиках у травні становили трохи менше ніж $424 млрд.

Це далеко від травня 2022 та травня 2021 року, коли щомісячні обсяги становили $1,4 трлн та $4,25 трлн відповідно.

Криптобіржа OKX представила стандарт BRC-30 для стейкінгу токенів, випущених у блокчейні BTC

Криптовалютна біржа OKX запропонувала нову версію стандарту BRC-20 для випуску взаємозамінних токенів у мережі біткоїна. Стандарт BRC-30 передбачає запуск стейкінгу для токенів BRC-20.

У блозі компанії повідомляється, що після впровадження стандарту BRC-30 користувачі зможуть використовувати токени BRC-20 та BTC для стейкінгу. Як винагороду за стейкінг користувачам нараховуватимуться токени стандарту BRC-30.

«Токени BRC-30 є розширенням функціональності токенів BRC-20 з доданим описом протоколу стейкінгу. Власники BRC-20 можуть використовувати свої цифрові активи для отримання пасивного доходу. Їх не потрібно продавати, зате можна буде брати активну участь у мережі Біткоїна і підвищувати потенційну цінність своїх токенів», — заявили в OKX.

Ілона Маска знову звинуватили в інсайдерській торгівлі Dogecoin

Група інвесторів у криптовалюту подала колективний позов проти Ілона Маска до федерального суду Манхеттену.

Позивачі вважають, що мільярдер використав свої пости у Twitter, платив відомим особам, а також проплатив свою участь у популярному американському телешоу Saturday Night Live на NBC, щоб штучно підігріти інтерес до цих цифрових монет.

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Кожна така подія призводила до зростання їх вартості, після чого Маск продавав доджкоїни з гаманців, які належать безпосередньо йому, або його компанії Tesla.

Так, наприклад, позивачі зазначають, що після зміни логотипа Twitter — із синьої пташки на пса породи сіба-іну, який зображений на логотипі Dogecoin — котирування цієї криптовалюти виросли на 30%, після чого Маск продав свої монети, виручивши $124 млн. Позивачі вважають, що через дії Ілона Маска вони втратили мільярди доларів.

Американський інвестбанк Cowen закрив свій криптопідрозділ

Американський інвестиційний банк Cowen оголосив про закриття криптопідрозділу Cowen Digital за рік після запуску.

Cowen став другою фінансовою організацією, якою у 2023 році довелося закрити свій криптовалютний проект. Раніше про припинення діяльності оголосила торгова платформа для інституціоналів TradeBlock, яка входить до складу холдингу Digital Currency Group.

У компанії послалися на незадовільний стан економіки та невизначене регуляторне середовище для цифрових активів у США.

Cowen запустив орієнтований на цифрові активи підрозділ у березні 2022 року. Клієнтам сервісу були доступні операції з 16 активами, включаючи біткоїн, Ethereum, Solana, Aave та USD Coin.

У перспективі банк планував додати підтримку криптодеривативів, DeFi та NFT.

Джерело: Мінфін
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