Минулої доби українські захисники ліквідували ще 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 208 910 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
540 російських окупантів, 15 танків та 10 ракет. Втрати ворога за 1 червня
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 208910 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 3819 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 7490 (+12) од,
- артилерійських систем — 3501 (+27) од,
- РСЗВ — 575 (+0) од,
- засоби ППО — 335 (+2) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3137 (+6),
- крилаті ракети — 1117 (+10),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6267 (+28) од,
- спеціальна техніка — 465 (+7).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі