Укрзалізниця встановила термінали для купівлі квитків на приміські поїзди на 9 станціях в Києві і регіоні

Укрзалізниця оголосила про встановлення терміналів для купівлі квитків на приміські поїзди на 9 станціях в Києві та регіоні. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

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«Відтепер пасажири можуть зручно купувати проїзні квитки та квитки на перевезення ручної поклажі (багажу), велосипедів, домашніх улюбленців на всі напрямки приміського сполучення Південно-Західної залізниці на Приміському вокзалі станції Київ-Пас., на Північній платформі та станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошино, Тарасівка та Вишневе», — йдеться у повідомленні.⠀

При цьому розрахуватись за ці квитки можна карткою будь-якого банку або будь-якими засобами з NFC-модулем.

Валідація квитків відбувається стандартним чином — скануванням на турнікетних комплексах та предʼявленням квитка контролеру в поїзді.