У США проголосували за збільшення ліміту держборгу, IBM замінить майже 8 000 робочих місць ШІ: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у середу

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq втратили 0,6%, а індекс Dow Jones знизився на 0,4%.

Волл-стріт стежила за виходом квітневих даних про зайнятість у США. Останній звіт про ринок праці показав, що кількість вакансій у країні несподівано зросла до 10,1 млн порівняно з очікуваним показником у 9,4 млн. При цьому рівень звільнень знизився.

Останні сильні дані про зайнятість у США вказують на те, що може знадобитися подальше підвищення процентних ставок, вважають експерти.

Тим часом один із керівників ФРС Філіп Джефферсон заявив, що слід призупинити підвищення процентних ставок на червневому засіданні, оскільки потрібен час, щоб оцінити вплив подальшого посилення грошово-кредитної політики на фінансову систему країни.

Палата представників США ухвалила законопроект про підвищення стелі американського держборгу

Законопроект про підвищення ліміту держборгу та обмеження державних видатків був прийнятий у Палаті представників США. За ухвалення законопроекту проголосувало 314 осіб, проти — 117.

Після голосування в Палаті представників документ було відправлено до Сенату США — лише за кілька днів до дати оголошення можливого дефолту — 5 червня.

Сенат США має проголосувати за законопроект наприкінці цього тижня.

Оскільки республіканці контролюють нижню палату Конгресу США, а демократи верхню, угода здавалася важкодосяжною протягом кількох тижнів, поки президент Байден і речник палати представників Кевін Маккарті не підписали двопартійний компроміс на вихідних, зазначає ВВС News.

Ринки Азії в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,6%, японський Nikkei додав 0,7%, сінгапурський STI збільшився на 0,2%, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng додали 0, 4% та 0,8% відповідно, а південнокорейський Kospi знизився на 0,3%.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно зросли в четвер, оскільки Палата представників США ухвалила законопроект про підвищення стелі американського держборгу за підтримки як демократів, так і республіканців.

IBM планує замінити майже 8000 робочих місць штучним інтелектом

Про це заявив генеральний директор IBM Арвінд Крішна, також оголосивши про зупинення набору нових співробітників.

За його словами, заміна деяких працівників на ШІ відбуватиметься поступово протягом наступних кількох років. При цьому машини потенційно замінять до 30% співробітників компанії, які не пов'язані з роботою з клієнтами.

Крішна зазначив, що працівники бек-офісу, особливо співробітники кадрів (HR), першими зіткнуться із можливою заміною на ШІ.

IBM оптимістично дивляться на перспективи використання ШІ на робочому місці, вказуючи на здатність технології звільнити тисячі годин трудомістких завдань у таких галузях, як фінанси, бухгалтерський облік і управління персоналом.

За прогнозами експертів, до 2030 року ШІ додасть світовій економіці приголомшливі $16 трлн.

Тим часом нове дослідження економістів з Goldman Sachs показало, що до 300 млн робочих місць з повною зайнятістю в усьому світі потенційно можуть бути замінені машинами. При цьому найрозвиненіші економіки постраждають найбільше.