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1 червня 2023, 11:26 Читать на русском

У США проголосували за збільшення ліміту держборгу, IBM замінить майже 8 000 робочих місць ШІ: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США знизилися у середу

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq втратили 0,6%, а індекс Dow Jones знизився на 0,4%.

Волл-стріт стежила за виходом квітневих даних про зайнятість у США. Останній звіт про ринок праці показав, що кількість вакансій у країні несподівано зросла до 10,1 млн порівняно з очікуваним показником у 9,4 млн. При цьому рівень звільнень знизився.

Останні сильні дані про зайнятість у США вказують на те, що може знадобитися подальше підвищення процентних ставок, вважають експерти.

Тим часом один із керівників ФРС Філіп Джефферсон заявив, що слід призупинити підвищення процентних ставок на червневому засіданні, оскільки потрібен час, щоб оцінити вплив подальшого посилення грошово-кредитної політики на фінансову систему країни.

Палата представників США ухвалила законопроект про підвищення стелі американського держборгу

Законопроект про підвищення ліміту держборгу та обмеження державних видатків був прийнятий у Палаті представників США. За ухвалення законопроекту проголосувало 314 осіб, проти — 117.

Після голосування в Палаті представників документ було відправлено до Сенату США — лише за кілька днів до дати оголошення можливого дефолту — 5 червня.

Сенат США має проголосувати за законопроект наприкінці цього тижня.

Оскільки республіканці контролюють нижню палату Конгресу США, а демократи верхню, угода здавалася важкодосяжною протягом кількох тижнів, поки президент Байден і речник палати представників Кевін Маккарті не підписали двопартійний компроміс на вихідних, зазначає ВВС News.

Ринки Азії в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,6%, японський Nikkei додав 0,7%, сінгапурський STI збільшився на 0,2%, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng додали 0, 4% та 0,8% відповідно, а південнокорейський Kospi знизився на 0,3%.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно зросли в четвер, оскільки Палата представників США ухвалила законопроект про підвищення стелі американського держборгу за підтримки як демократів, так і республіканців.

IBM планує замінити майже 8000 робочих місць штучним інтелектом

Про це заявив генеральний директор IBM Арвінд Крішна, також оголосивши про зупинення набору нових співробітників.

За його словами, заміна деяких працівників на ШІ відбуватиметься поступово протягом наступних кількох років. При цьому машини потенційно замінять до 30% співробітників компанії, які не пов'язані з роботою з клієнтами.

Крішна зазначив, що працівники бек-офісу, особливо співробітники кадрів (HR), першими зіткнуться із можливою заміною на ШІ.

IBM оптимістично дивляться на перспективи використання ШІ на робочому місці, вказуючи на здатність технології звільнити тисячі годин трудомістких завдань у таких галузях, як фінанси, бухгалтерський облік і управління персоналом.

За прогнозами експертів, до 2030 року ШІ додасть світовій економіці приголомшливі $16 трлн.

Тим часом нове дослідження економістів з Goldman Sachs показало, що до 300 млн робочих місць з повною зайнятістю в усьому світі потенційно можуть бути замінені машинами. При цьому найрозвиненіші економіки постраждають найбільше.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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+15
zevs1
zevs1
1 червня 2023, 11:58
#
Вот в Украине бы заменить двухмиллионный госаппарат на Искусственный Интеллект, это реальная экономия средств бюджета и простые люди стали бы жить лучше.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2023, 13:38
#
ИИ без особых проблем заменит большинство айтишников и бухгалтеров…
Продавцы тоже не будут нужны —
кассы самообслуживания прекрасно
справляются и без их участия.

Из рабочих мест останутся только
охранники, уборщицы, дворники и грузчики…
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0
vt313
vt313
1 червня 2023, 13:51
#
А зачем ИИ охранники, уборщицы, дворники и грузчики???
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2023, 15:19
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ИИ не сможет их заменить,
а они нужны не ИИ,
а местным аборигенам,
что будут жить
при расцвете ИИ…
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0
vt313
vt313
1 червня 2023, 13:40
#
1. сначала придется создать 2-х млн. госаппарат.
2. всякое сокращение ведет к увеличению.
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0
locustsucol
locustsucol
1 червня 2023, 15:01
#
НІчого вони не замінять. Бо все це запаморочення. Той хто вже використовує ці «ШІ», розуміє про що мова. Ці нейромережі, і саме так правильно називати цей інструмент — лише інструмент, і без людини це абсолютно непрацездатна хрень, як молоток. Більше того, по кожному конкретному питанню, так, кваліфікований персонал отримує потужний буст, прискорення вирішення задач, але окремо нейромережі аж ніяк цей персонал не замінює, і більше того, некваліфікований персонал не стає кваліфікованішим без ШІ, бо ШІ по своїй природі - помиляється, це його математична природа пошуку проблем через складні алгоритми множення матриць даних, алгоритмичне самонавчання, з правом на похибку, він має отримувати дуже детальні пояснення задач, і спеціаліст повинен мати як мінімум такий рівень кваліфікації, щоб розуміти коли ШІ даєе хибну пропозицію вирішення задачі.
Це як бульбашка доткомів — зараз хайп, пройде пару років, коли нарешті компанії, в яких як в айбіем креівництво керується примарними уявленнями про ШІ, потім зіштовхнуться із катострофічними наслідками, і вимушені будуть повернути персонал, більш кваліфікований, всюди де його скоротили, вже із іншими політиками — обов’язкове вміння використовування ШІ, з певними правилами і підходами. Але людей він абсолютно ніяк не був здатен і ніколи не буде здатен замінити.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2023, 15:23
#
Кодировщиков на айти-проектах
можно заменить без проблем,
просто сократив половину…

У второй половины увеличиться
производительность кодирования
задач с использованием ИИ…
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