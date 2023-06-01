Минулої доби українські захисники ліквідували ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 208 370 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
460 російських окупантів та 7 БПЛА. Втрати ворога за 31 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 208370 (+460) осіб ліквідовано,
- танків — 3804 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7478 (+6) од,
- артилерійських систем — 3474 (+14) од,
- РСЗВ — 575 (+0) од,
- засоби ППО — 333 (+0) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3131 (+7),
- крилаті ракети — 1107 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6239 (+9) од,
- спеціальна техніка — 458 (+4).
Джерело: Мінфін
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