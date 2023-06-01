1 червня європейська валюта подешевшала на 23 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,05 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Гривня зміцнилася до євро на 23 копійки. Офіційний курс валют
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Валютний ринок
31 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,28 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу.
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