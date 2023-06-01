Новий акційний депозит під 20,25% в Агропросперіс Банку

Агропросперіс Банк повідомив про запуск з 1 червня вигідної пропозиції для вкладників. Новий акційний депозит «Сонячний» на 3 місяці принесе рекордні 20,25% річних у гривні — це на сьогодні одна з найкращих пропозицій на ринку, особливо серед банків з іноземним капіталом.

Основні умови акційного вкладу «Сонячний»:

20,25% річних у гривні;

термін 95 днів;

мінімальна сума 10 000 грн;

виплата відсотків в кінці строку;

без поповнення, часткового зняття або дострокового розірвання.

Акційний депозит із підвищеними відсотками можна розмістити в період з 1 по 30 червня 2023 року у будь-якому відділенні Агропросперіс Банку або в онлайн-банкінгу AP Bank, якщо ви вже є клієнтом банку. Більше про умови акції — на сайті банку або за телефоном контакт-центру 0 800 300 170 (безкоштовно по Україні).

Агропросперіс Банк пропонує вкладникам не лише надійність іноземного банку, але й постійно вигідні умови вкладів, які найбільше відповідають актуальній ситуації та потребам. «Ми розуміємо, що в цих турбулентних умовах більш цікавими є короткі строки, тому запустили новий депозит на 3 місяці під дуже привабливі відсотки — 20,25% річних у гривні. Завдяки поєднанню високої надійності з високою дохідністю вкладів все більше українців обирають Агропросперіс Банк для збереження своїх заощаджень. Попри усі складнощі 2022 року обсяг коштів населення в нашому банку зріс майже у 2,5 раза до 720 млн грн, і ми увійшли до ТОП-10 за приростом гривневих строкових вкладів фізичних осіб», — розповів Сергій Щепанський, голова правління Агропросперіс Банку.

Про Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк — це банк з іноземним капіталом США та Європи, який спеціалізується на фінансуванні малих і середніх агровиробників — однієї з найбільш стійких галузей економіки України. Завдяки цьому банк не лише підтримує українське сільське господарство та невеликий бізнес, а й має один із найякісніших кредитних портфелів на банківському ринку.

Інвестор банку NCH Capital (США) з 1993 року управляє інвестиціями обсягом 3 млрд дол. США через представництва у 11 країнах світу. NCH Capital спеціалізується на агробізнесі, тому у 2015 році створив в Україні Агропросперіс Банк для спрощення невеликим фермерам доступу до фінансування, зокрема, завдяки інноваційному інструменту аграрних розписок.