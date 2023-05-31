До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 31 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 31 травня
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Закриття 31 травня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,08/39,45
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39,09/39,48
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1/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,55 грн. Євро купують за 39,80 грн, а продають за 40,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,50, євро — 40,40−40,60 грн.
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