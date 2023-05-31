Загроза чорноморському експорту зерна залишатиметься навіть після війни — експерт

Базовий сценарій завершення війни — заморожений гібридний конфлікт при наявності постійної загрози переростання у гарячу фазу. — Таку думку висловив засновник просвітницької ініціативи «Останній Капіталіст» Валентин Краснопьоров під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit»

Він вважає, що за цих умов аграрії мають орієнтуватись на переробку продукції. «Логістика може і надалі ускладнюватись, можуть бути якісь дії щодо нашого транспортного флоту. Тому логістика може йти через Європу, а для її спрощення слід більше перероблювати агропродукції», — каже Валентин Краснопьоров.

Він вважає, що вітчизняному аграрному сектору не варто боятися інтеграції в Європу.

«Основна проблема, через яку цієї весни протестували фермери Центрально-Східної Європи, не в тому що вони боялись нашої продукції. Причини у їхній дотаційній політиці. В цих країнах дотації спрямовувались більше в засоби виробництва. Тому багато фермерів працювали не на ринку, а на дотаціях. Доходило до абсурду, коли фермер міг використовувати трактор не більше тижня в рік через надлишок засобів виробництва», — розповів експерт.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Валентина Краснопьорова та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.