Нацбанк затвердив порядок обміну інформацією про гривневі рахунки нерезидентів

Національний банк відповідно до вимог закону «Про валюту і валютні операції» запровадив порядок обміну уповноваженими установами інформацією про гривневі рахунки їх клієнтів чи користувачів, що є нерезидентами. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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З цією метою НБУ розробив автоматизовану інформаційну систему «Реєстр рахунків нерезидентів» на платформі блокчейн Hyperledger fabric.

Відповідно до закону про валюту, операція з переказу коштів у гривні за участю нерезидента є валютною операцією, що підлягає валютному нагляду. Якщо інформації про резидентність отримувача немає, уповноважена установа, що обслуговує платника, не може чітко ідентифікувати, чи є така операція валютною, чи ні. Це зумовлює ризик невиконання цією установою функцій агента валютного нагляду.

«Отже, функціонування Реєстру необхідне, щоб мінімізувати вищезазначені ризики та вдосконалити умови проведення валютного нагляду уповноваженими установами за операціями у гривні, що здійснюються за участю нерезидентів через ці установи», — йдеться в повідомленні.

З метою виконання вимог закону про валюту Нацбанк:

врегулював порядок інформаційної взаємодії уповноважених установ щодо відкритих у цих установах рахунків нерезидентів у гривні з використанням Реєстру;

зобов'язав уповноважені установи надавати до Реєстру інформацію за усіма відкритими в цих установах банківськими чи платіжними рахунками, власниками яких є нерезиденти;

надав можливість уповноваженій установі безоплатно отримувати інформацію з Реєстру про належність рахунку в гривні власнику-нерезиденту під час виконання функцій агента валютного нагляду.

Інформація щодо рахунків нерезидентів зберігатиметься в Реєстрі в зашифрованому за допомогою хеш-функції вигляді без можливості зчитування відомостей про рахунок клієнта.

З 1 жовтня 2023 року Реєстр функціонуватиме в повному обсязі, включно з можливістю отримання уповноваженими установами інформації про належність рахунків у гривні до банківських чи платіжних рахунків, власниками яких є нерезиденти.

За словами НБУ, запровадження Реєстру сприятиме розширенню інструментарію для здійснення уповноваженими установами валютного нагляду за валютними операціями в гривні.