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31 травня 2023, 17:44 Читать на русском

Оренда приносить 5-7% від вартості земельної ділянки і зростатиме надалі — експерт

Український ринок землі має потенціал зростання, а кілька факторів роблять інвестиції в нього унікальними порівняно з іншими секторами. — Про це розповів засновник компаній «Твоє коло» та «М'ясторія» Андрій Усенко під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit».

Три головні причини: експерт назвав три переваги інвестицій в землюУкраїнський ринок землі має потенціал зростання, а кілька факторів роблять інвестиції в нього унікальними порівняно з іншими секторами. — Про це розповів засновник компаній «Твоє коло» та «М'ясторія» Андрій Усенко під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit».

За словами експерта, земля є унікальним активом з трьох основних причин.

По-перше землі більше не стає. «Зважаючи на агрокліматичні зміни, землі, на якій можна займатись сільським господарством і заробляти, ставатиме лише менше», — каже Усенко.

По-друге земля це актив, який морально та фізично не застаріває. При цьому, за його словами, земля в Україні за якістю та родючістю найкраща в Європі.

По-третє земля це основний засіб виробництва в аграрних компаній. «Український аграрний сектор це величезна частина вітчизняної економіки і він глибоко інтегрований в глобальну продовольчу безпеку», — зазначив Усенко.

Два джерела заробітку

Як пояснює експерт, для інвестора є 2 джерела доходів на земельному ринку: оренда і зростання вартості.

«Можна орієнтуватися на те, що оренда становитиме 5−7% від вартості землі. При цьому всі попередні роки вона зростала і я впевнений, що так буде і в майбутньому», — говорить Усенко.

Також, наголошує він, є два чинники, які сприятимуть росту вартості ділянок. «Перший — економічний. Тобто залежність зростання вартості землі від доданої вартості, яка створюється на цьому гектарі. Зараз всі аграрії зрозуміли, що недостатньо залишатись в межах стратегії „посіяв-зібрав-продав“, Треба розглядати варіанти переробки для того, щоб створювати на гектарі додану вартість. З цим буде пов'язано інвестування агрокомпаній та фермерів в землю», — зазначає експерт.

Інший чинник зростання вартості землі — це попит. «Ми на початку роботи земельного ринку і такої ціни як зараз вже не буде. Вона, безсумнівно, зростатиме. Рушіями для росту ціни стануть завершення війни, вихід на ринок юридичних осіб, а надалі вступ до Європейського Союзу і доступ до цього ринку іноземців», — прогнозує Усенко.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Андрія Усенка та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.

Джерело: Мінфін
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