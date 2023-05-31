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31 травня 2023, 16:30 Читать на русском

Віртуальна приватна машина для торгівлі на Форекс (Forex VPS): Переваги для трейдерів

Використання VPS для Forex дає стабільність і зручність для трейдерів, забезпечує надійність і швидке виконання угод.

Сьогодні трейдери шукають способи поліпшити показники торгівлі на біржі Форекс. Одним із таких інструментів є оренда VPS.

Використання віртуальної приватної машини дає низку переваг. Перше, стійкість і надійність процесу торгівлі. Forex VPS розташовується на віддаленому сервері, значить торговий термінал працює безперервно і не залежить від локальних проблем зі зв'язком та інших несправностей. Таким чином, трейдери впевнені в безперервності торгових операцій.

Низька затримка ще одна перевага використання VPS. Метою в торгівлі є виконання угоди за конкурентоспроможною ціною. Бажано зменшити затримку, щоб обійти конкурентів. Управління ризиками має здійснюватися в режимі реального часу без втручання людини. Для цього чудово підійде Forex VPS від українського хостинг провайдера Zomro. Хостинг Zomro розміщує сервери для Форекс у Німеччині в безпосередній близькості до Euronext і в США поруч із Нью-Йоркською фондовою біржею (New York Stock Exchange). Тому, час передачі даних становить 5 мс, а час затримки при виконанні ордерів 1−10 мс. Це особливо важливо для тих, хто займається високочастотною торгівлею або працює на коротких часових інтервалах, де кожна мілісекунда має значення.

Безпека також відіграє ключову роль. Віртуальна приватна машина дає додатковий рівень захисту. Уся інформація, включно з даними і торговими стратегіями, зберігається на віддаленому сервері, що захищає від вірусів, хакерських атак або випадкового видалення. Крім того, використання Forex VPS дає змогу трейдерам зберігати конфіденційність, оскільки на віддаленому сервері не зберігаються особисті дані або IP-адреси.

Мобільність також важлива. Завдяки Forex VPS трейдери можуть торгувати з будь-якої локації, де є доступ до інтернету.

Загалом, використання VPS для Forex може значно поліпшити досвід трейдера, надаючи стабільність, швидкість, безпеку та мобільність. Однак успіх на ринку Форекс залежить не тільки від технічних рішень, а й від якості торгової стратегії та правильного аналізу ринку. Комбінування цих факторів призведе до найкращих результатів у торгівлі на Форекс.

Джерело: Zomro hosting

Джерело: Мінфін
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