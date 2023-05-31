Чи вплине угода про збільшення ліміту держборгу США на допомогу Україні. У Білому домі дали відповідь

Двопартійна угода щодо запобігання боргового дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США надавати більше допомоги Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому.

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За словами чиновника, будь-яка додаткова військова допомога буде проходити через Конгрес як додатковий захід, на який не поширюватимуться обмеження угоди на федеральні витрати.

Також директорка бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що не очікує, що угода матиме якийсь вплив на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.

Наразі незрозуміло, коди Білий дім може попросити у Конгресу додаткове фінансування для України.

У грудні президент США Джо Байден підписав закон про пакет допомоги Україні на $45 млрд у рамках законопроекту про витрати на кінець року. Чиновники адміністрації заявили, що мають виділити достатньо грошей, щоб вистачило до кінця цього фінансового року у вересні.

За даними Держдепартаменту, США надали $36,9 млрд допомоги у сфері безпеки з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо

Раніше Мінфін США очікував настання дефолту 1 червня. Стелі держборгу $31,38 трлн США досягли 19 січня. За останні 40 років цей ліміт підвищувався 45 разів. Білий дім попередив, що дефолт завдасть серйозних збитків економіці США. 25 травня кредитне агентство Fitch Ratings попередило, що може знизити кредитний рейтинг США через невизначеність навколо боргу.