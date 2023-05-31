Майбутнє економіки України: чому варто йти на Ukrainian CFO Forum

9 червня та 19−20 жовтня 2023 року в Києві пройде XXI Форум Фінансових Директорів України (Ukrainian CFO Forum), і об'єднає в офлайн- та онлайн-форматі понад шестисот топ-менеджерів, здатних протистояти викликам сьогодення. Цьогоріч темою заходу стала «Майбутнє економіки України: Як реалізувати історичний шанс і прокласти дорогу до процвітання».

У новому контексті Форуму українські управлінці обговорять, як змінилась роль CFO і чому значення фінансової команди зараз особливо посилилось, як цифровізується бізнес в Україні, які тренди у світі, як балансувати між адаптацією та стратегією під час війни. Які сценарії розвитку української економіки і що має лежати в основі її трансформації.

Чому варто долучится?

Вперше в рамках заходу пройде конференція Brave CFO Gathering, присвячена позитивному досвіду роботи компаній в умовах війни. Слово brave cтало тематичним символом конференції, як сміливість українських cfo-менеджерів йти в невідомість. Сміливість, яка надає необхідну гнучкість приймати швидкі і часто непрості рішення. Організатори FAService прокоментували ідею створення:

«Порядок денний трансформується, і включає в себе нові завдання, вирішення яких потребує більше часу ніж раніше. Одними з перших це усвідомили фінансові керівники. Тому ми створили платформу для діалогу сміливих CFO, де вони зможуть обговорити реалізовані кейси 2022 року. Не просто описати винесені уроки, а детально розглянути оптимальні стратегіїї відновленння, передумови для розвитку бізнесу в цілому».

Червнева конференція сміливих CFO: Про що поговоримо ?

Під час дев’ятигодинної дискусії експерти та учасники заходу визначать наявні та майбутні виклики для держави в межах трьох ключових панелей:

Технологічний фронт: чим замінити програмне забезпечення країни-агресора для бізнес-процесів? Юлія Ліповецька, директорка, послуги із впровадження ERP систем та IT, KPMG в Україні

Майбутнє України: Як реалізувати історичний шанс та прокласти дорогу до процвітання. Олег Устенко, радник Президента з економічних питань.

IronFox. Історія незламності. Ігор Літош, CFO FOXTROT.

Порядок денний CFO: оптимальні стратегії в умовах війни. Юлія Данкова, CFO Групи Метінвест.

Фінансове бізнес партнерство у сучасних умовах. Марія Царенко, СFO PepsiCo Ukraine.

Будівельна галузь: чекати не можна інвестувати. Де поставити кому? Левківська Ірина, СFO Ковальська.

Фінансування клієнтів та бартерні операції. Тетаня Міленко, СFO Timac Agro Ukraine.

West Bridge — програма фінансування українського бізнесу, який робить експансію на ринки країн ЄС. Юрій Воєвода, директор департаменту інвестиційного бізнеса Банк Південний.

Трансформація та адаптація бізнесу до умов війни. Дмитро Матросов, CFO Фітофарм.

Про Форум

Ukrainian CFO Forum — дискусійна платформа для економістів, бізнесменів та авторитетних експертів у сфері фінансів, у межах якої визначаються останні економічні події та тренди в світі. Понад 20 років Форум сприяє трансформації та розвитку українських компаній, надаючи доступ до експертизи впливових мислителів сучасності. Це можливість для компаній залучити нові інвестиції, зміцнити партнерські відносини, а також дізнатися, які технології та стратегії використовують керівники С-level.

Програма XХI Форуму Фінансових Директорів України — Ukranian CFO Forum 2023

9 червня, Brave CFO Gathering. Зустріч сміливих CFO. День нетворкінгу і обміну досвідом антикризового керування фінансами. Практичні кейси, які повернуть бізнесу оптимізм.

Липень — Вересень. Цикл спеціалізованих онлайн подій. Можливість відвідати партнерські вебінари та майстер-класи з будь-якої точки світу та у будь-який час.

19−20 жовтня, Ukrainian CFO Forum. Два проактивних дні з з провідними експертами індустрії. Головна подія цієї осені, присвячена стратегічним ініціативам і бізнес-трансформації.

Для читачів Мінфін організатор заходу FAService надає спеціальні умови участі. Скориставшись промокодом braveminfin, можна отримати знижку 20% на квитки категорії Premium, Business та Standard.

Форум відбудеться за підтримки міжнародних компаній Boyden, Банк Південний, KPMG, ACCA та інших партнерів.

З міркувань безпеки, місце проведення не анонсується. Команда FAService готує офлайн подію та онлайн-трансляцію для тих, хто не має можливості відвідати Форум наживо.

Переглянути програму із тез всіх виступів та дискусій події можна тут

Придбати квиток на Форум можна за посиланням