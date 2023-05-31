9 червня та 19−20 жовтня 2023 року в Києві пройде XXI Форум Фінансових Директорів України (Ukrainian CFO Forum), і об'єднає в офлайн- та онлайн-форматі понад шестисот топ-менеджерів, здатних протистояти викликам сьогодення. Цьогоріч темою заходу стала «Майбутнє економіки України: Як реалізувати історичний шанс і прокласти дорогу до процвітання».
Майбутнє економіки України: чому варто йти на Ukrainian CFO Forum
У новому контексті Форуму українські управлінці обговорять, як змінилась роль CFO і чому значення фінансової команди зараз особливо посилилось, як цифровізується бізнес в Україні, які тренди у світі, як балансувати між адаптацією та стратегією під час війни. Які сценарії розвитку української економіки і що має лежати в основі її трансформації.
Чому варто долучится?
Вперше в рамках заходу пройде конференція Brave CFO Gathering, присвячена позитивному досвіду роботи компаній в умовах війни. Слово brave cтало тематичним символом конференції, як сміливість українських cfo-менеджерів йти в невідомість. Сміливість, яка надає необхідну гнучкість приймати швидкі і часто непрості рішення. Організатори FAService прокоментували ідею створення:
«Порядок денний трансформується, і включає в себе нові завдання, вирішення яких потребує більше часу ніж раніше. Одними з перших це усвідомили фінансові керівники. Тому ми створили платформу для діалогу сміливих CFO, де вони зможуть обговорити реалізовані кейси 2022 року. Не просто описати винесені уроки, а детально розглянути оптимальні стратегіїї відновленння, передумови для розвитку бізнесу в цілому».
Червнева конференція сміливих CFO: Про що поговоримо ?
Під час дев’ятигодинної дискусії експерти та учасники заходу визначать наявні та майбутні виклики для держави в межах трьох ключових панелей:
- Технологічний фронт: чим замінити програмне забезпечення країни-агресора для бізнес-процесів? Юлія Ліповецька, директорка, послуги із впровадження ERP систем та IT, KPMG в Україні
- Майбутнє України: Як реалізувати історичний шанс та прокласти дорогу до процвітання. Олег Устенко, радник Президента з економічних питань.
- IronFox. Історія незламності. Ігор Літош, CFO FOXTROT.
- Порядок денний CFO: оптимальні стратегії в умовах війни. Юлія Данкова, CFO Групи Метінвест.
- Фінансове бізнес партнерство у сучасних умовах. Марія Царенко, СFO PepsiCo Ukraine.
- Будівельна галузь: чекати не можна інвестувати. Де поставити кому? Левківська Ірина, СFO Ковальська.
- Фінансування клієнтів та бартерні операції. Тетаня Міленко, СFO Timac Agro Ukraine.
- West Bridge — програма фінансування українського бізнесу, який робить експансію на ринки країн ЄС. Юрій Воєвода, директор департаменту інвестиційного бізнеса Банк Південний.
- Трансформація та адаптація бізнесу до умов війни. Дмитро Матросов, CFO Фітофарм.
Про Форум
Ukrainian CFO Forum — дискусійна платформа для економістів, бізнесменів та авторитетних експертів у сфері фінансів, у межах якої визначаються останні економічні події та тренди в світі. Понад 20 років Форум сприяє трансформації та розвитку українських компаній, надаючи доступ до експертизи впливових мислителів сучасності. Це можливість для компаній залучити нові інвестиції, зміцнити партнерські відносини, а також дізнатися, які технології та стратегії використовують керівники С-level.
Програма XХI Форуму Фінансових Директорів України — Ukranian CFO Forum 2023
- 9 червня, Brave CFO Gathering. Зустріч сміливих CFO. День нетворкінгу і обміну досвідом антикризового керування фінансами. Практичні кейси, які повернуть бізнесу оптимізм.
- Липень — Вересень. Цикл спеціалізованих онлайн подій. Можливість відвідати партнерські вебінари та майстер-класи з будь-якої точки світу та у будь-який час.
- 19−20 жовтня, Ukrainian CFO Forum. Два проактивних дні з з провідними експертами індустрії. Головна подія цієї осені, присвячена стратегічним ініціативам і бізнес-трансформації.
Для читачів Мінфін організатор заходу FAService надає спеціальні умови участі. Скориставшись промокодом braveminfin, можна отримати знижку 20% на квитки категорії Premium, Business та Standard.
Форум відбудеться за підтримки міжнародних компаній Boyden, Банк Південний, KPMG, ACCA та інших партнерів.
З міркувань безпеки, місце проведення не анонсується. Команда FAService готує офлайн подію та онлайн-трансляцію для тих, хто не має можливості відвідати Форум наживо.
Переглянути програму із тез всіх виступів та дискусій події можна тут
Придбати квиток на Форум можна за посиланням
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