Ринки чекають на рішення про підвищення стелі держборгу США, китайська економіка сповільнюється: що потрібно знати вранці

У вівторок американські індекси торгувалися різноспрямовано

S&P 500 практично не змінився, індекс Dow Jones знизився на 0,2%, а високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,3%.

Уолл-Стріт продовжує оцінювати ймовірність того, що Конгрес США ухвалить законопроект про підвищення стелі американського держборгу. Документу буде потрібна підтримка як республіканців, так і демократів.

Тим часом у вівторок акції штучного інтелекту продовжили зростати, а папери NVIDIA підскочили приблизно на 3% до нового рекордно високого рівня, що підтримало індекс Nasdaq.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 1,4%, японський Nikkei подешевшав приблизно на 1,5%, південнокорейський Kospi впав на 0,1%, сінгапурський STI скоротився на 0,6%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,7% та 2,3% відповідно.

Азійські фондові ринки знижуються в середу, оскільки останні макроекономічні дані щодо Китаю свідчать про повільне відновлення після пандемії COVID-19 другої за величиною економіки світу.

За даними Національного бюро статистики Китаю, індекс менеджерів із закупівель у виробничій сфері (PMI) знижується другий місяць поспіль. За підсумками квітня показник досяг значення 48,8. Це не відповідає очікуванням аналітиків, опитаних Reuters, які прогнозували PMI на рівні 49,4.

Нафта стрімко дешевшає через сигнали про слабкий попит

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent знизилися на 4,4% до $73,54 за барель, а контракти на WTI впали на 4,6% до $69,46. Обидва ці показники досягли найнижчого рівня з 4 травня.

Падіння нафтових цін відбувається на тлі ознак послаблення попиту на енергоресурси з боку Китаю, а також очікувань, що члени ОПЕК+ на найближчому засіданні ухвалять рішення зберегти обсяг пропозиції нафти на поточному рівні.

Тим часом з початку року нафтові ціни впали приблизно на 14%. На перспективи попиту вплинули мляве відновлення економіки Китаю, а також посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою.

Штучний інтелект становить небезпеку для людства нарівні з ядерною війною

Такого висновку дійшли керівники OpenAI (ChatGPT), Microsoft та Alphabet (материнська компанія Google).

Вони підписали спільне у листі, в якому йдеться, що штучний інтелект (ШІ) може призвести до вимирання людства та зниження ризиків, пов'язаних з цією технологією, має стати глобальним пріоритетом, таким самим, як захист від загрози нової пандемії чи ядерної війни.

Технології штучного інтелекту стали масово популярними після виходу публічного чат-бота ChatGPT цього року. За два місяці після запуску ChatGPT досяг 100 мільйонів користувачів. Чат-бот вразив дослідників та широку громадськість своєю здатністю генерувати людські відповіді на запити користувачів та викликав у багатьох побоювання, що ШІ може замінити робочі місця та імітувати людей у майбутньому.

Раніше інші лідери технологічної галузі, такі як генеральний директор Tesla Ілон Маск і колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, попереджали про ризики, які ШІ представляє для суспільства, і закликали до шестимісячної паузи у розробках, пов'язаних з ШІ.