Минулої доби українські захисники ліквідували ще 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 207 910 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
470 російських окупантів та 32 БПЛА. Втрати ворога за 30 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 207910 (+470) осіб ліквідовано,
- танків — 3802 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 7472 (+3) од,
- артилерійських систем — 3460 (+15) од,
- РСЗВ — 575 (+0) од,
- засоби ППО — 333 (+1) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3124 (+32),
- крилаті ракети — 1107 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6230 (+11) од,
- спеціальна техніка — 454 (+0).
Джерело: Мінфін
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