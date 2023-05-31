Tether займеться видобутком біткоїна в Уругваї, популярні NFT-колекції впали в ціні: що нового на ринку криптовалют

Tether займеться майнінгом біткоїна в Уругваї

Емітент найбільшого стейблкоіну Tether займеться видобутком біткоїнів в Уругваї.

Технічний директор компанії Паоло Ардоіно заявив, що видобуток BTC здійснюватиметься з використанням передових технологій та відновлюваних джерел енергії.

Команда Tether уклала угоду про партнерство з однією з місцевих майнінг-компаній, проте її назва поки що не розкривається.

«Ми підтримуємо використання відновлюваних джерел енергії та гарантуємо, що кожен біткоїн, який ми здобули, залишить мінімальний екологічний слід. Ми збережемо безпеку та цілісність екосистеми біткоїна», — заявив Ардоїно.

До 94% електроенергії в Уругваї виробляється за допомогою поновлюваних джерел — вітропарків, сонячних та гідроелектростанцій.

Запущено стандарт токенів BRC-721E для перенесення NFT з блокчейну Ethereum на біткоїн

Bitcoin Ordinals, новітнє рішення Layer 2, що забезпечує децентралізоване зберігання цифрового мистецтва в блокчейні біткоїн, тепер дозволить користувачам переносити свої невзаємозамінні токени (NFT) на основі Ethereum ERC-721 блокчейн біткойнів із запуском стандарту BRC-721E.

Стандарт BRC-721E був запущений спільно ринком Ordinals — торговим майданчиком, заснованим на Ordinals — та колекцією Bitcoin Miladys NFT.

Новий стандарт BRC-721E дозволяє перетворювати незмінні, що піддаються перевірці NFT ERC-721 на так звані ординали біткоїнів. Спочатку метадані не зберігаються в блокчейні, але користувачі можуть зберігати зображення попереднього перегляду нижчої якості та включати посилання на запис Ethereum (ETH) у необроблені дані зображення.

Процес міграції починається зі спалювання ERC-721 NFT із функцією виклику ETH. Спалювання NFT є незворотним процесом і діє як метод забезпечення унікальності для запису в блокчейні біткоїн.

Щоб запросити спалювання NFT в ETH і запис в біткойнах, користувач повинен вказати дійсні дані BRC-721E, після чого NFT з'явиться на сторінці колекції в Ordinals з повними метаданими.

Популярні NFT-колекції впали в ціні до 95% — дослідження

Деякі з найбільш затребуваних невзаємозамінних токенів (NFT) 2022 сильно впали в ціні за останній рік. Тенденція відображає зниження вартості об'єктів метавсесвіту у 2023 році, які вважалися найкращими віртуальними землями для інвестицій у 2022 році.

Інвестиції у провідні проекти NFT, включаючи Doodles, Invisible Friends, Moonbirds та Goblintown, втратили до 95% своєї вартості в ефірі (ETH). Вартість одних колекцій NFT блакитних фішок впала в середньому більш ніж на 40%.

Дані NFTGo показують, що індекс блакитних фішок впав до 7446 ETH з річного максимуму в 12394 ETH в липні 2022 року.

Дивно, але інвесторів NFT не турбує зниження вартості, що продовжується. У той час як деякі очікують подальшого і тривалого зниження цін на NFT, деякі інвестори вважають, що зараз найкращий час для інвестицій, оскільки вони очікують повернення.

Кількість власників блакитних фішок NFT за останній рік збільшилась більш ніж на 90%. За цей час кількість продавців збільшилась на 32%, а кількість покупців зменшилася на 30%.

Binance починає перехід на нову платформу в Японії

Після п'яти років відсутності на японському ринку криптобіржа Binance розпочала процес створення нової та повністю регульованої дочірньої компанії в Японії. Цей крок послідував за придбанням регульованої криптобіржі Sakura Exchange Bitcoin (SEBC) у листопаді 2022 року.

В рамках угоди SEBC припинить свої поточні послуги до 31 травня і знову відкриється як Binance Japan у найближчі тижні. Японські користувачі глобальної платформи Binance International мають зареєструватися в новій організації.

Міграція буде доступна після 1 серпня 2023 року і включатиме новий процес перевірки особистості (KYC) відповідно до місцевих нормативних вимог.

Будь-які кошти на біржі SEBC будуть автоматично конвертовані в японські єни і переведені на банківські рахунки користувачів, починаючи з червня.