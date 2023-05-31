Євро подорожчало на 11 копійок. Офіційний курс валют

31 травня європейська валюта подорожчала на 11 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,28 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

30 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,17 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.

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