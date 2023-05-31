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31 травня 2023, 14:29 Читать на русском

Склад власників і не тільки: експерт розповів, що має тримати в голові інвестор, вкладаючи в Україні

Позичаючи гроші компанії, необхідно розуміти, чи життєздатна її бізнес-модель, та наскільки ефективно вона може використати отримані кошти. — Про це розповів засновник групи компаній AccessFinance Дмитро Богодухов під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit»

Позичаючи гроші компанії необхідно розуміти чи життєздатна її бізнес-модель, а також наскільки ефективно мона може використати отримані кошти. — Про це розповів засновник групи компаній AccessFinance Дмитро Богодухов під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit»Як розповів Богодухов, його ціль створити групу компаній, яка надаватиме послуги кредитування і лізингу для населення та малого бізнесу.

Він створив групу компаній, яка надає послуги кредитування і лізингу населенню та малому бізнесу. Ця група однією з перших в Україні надала можливість приватним інвесторам легально інвестувати в цей напрям.

Дмитро Богодухов назвав 3 фактори, які мають враховувати інвестори, ухвалюючи рішення про вкладення коштів у той чи інший проект.

«По-перше, наскільки бізнес-модель життєздатна і чи залишатиметься такою в майбутньому. Нас цікавить чи може вона бути прибутковою, чи є попит на послуги або продукцію», — гояснює він.

Друге — чи є можливість масштабувати цю бізнес-модель. «Сенс не в тому, щоб просто збільшити обсяги роботи, а зробити це ефективно і рентабельно. Тобто, залучаючи кошти, бізнес має збільшити обсяги, а завдяки ефекту масштабу підвищити рентабельність», — говорить Дмитро Богодухов.

Також, на його думку, в Україні необхідно звернути увагу на власників бізнесу, в який інвестуються кошти. «Ви маєте розуміти, наскільки вони відкриті, прозорі, чи залучені в цей бізнес і наскільки він важливий для них», — каже Богодухов.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Дмитра Богодухова та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.

Джерело: Мінфін
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