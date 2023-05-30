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30 травня 2023, 18:39 Читать на русском

Клієнти Binance в Австралії почали продавати біткоїн зі знижкою $5000

30 травня ціна біткоїна на платформі Binance Australia була майже на $5000 нижче, ніж на конкуруючих біржах, пише Reuters. Це говорить про прагнення клієнтів біржі швидше закрити свої позиції.

30 травня ціна біткоїна на платформі Binance Australia була майже на $5000 нижче, ніж на конкуруючих біржах, пише Reuters.

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Біткоїн зі знижкою

Ціна BTC на австралійській платформі Binance становила близько 34 000 австралійських доларів (AUD), або близько $23 000 порівняно з 43 000 AUD ($28 000) на криптовалютній біржі BTC Markets. Водночас за межами Австралії біткоїн торгувався за $27 790.

У середині травня Binance Australia призупинила прийом коштів у австралійських доларах, посилаючись на відмову постачальника платіжних послуг від роботи із криптоплатформою. Біржа повідомила, що проблеми можуть виникнути і зі зняттям коштів в AUD.

Раніше у квітні Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) анулювала ліцензію місцевого підрозділу біржі Binance — компанії Oztures Trading, яка працює під брендом Binance Australia Derivatives.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 травня 2023, 20:20
#
Биткоин со скидкой — новый сервис в криптоиндустрии…
+
+34
Oleksii Ch
Oleksii Ch
30 травня 2023, 20:31
#
Як виявилось, достатньо почати душити методи обміну крипти на фіатні валюти і одразу привабливість впаде. Бо немає широкої можливості оплачувати товари та послуги напряму. Хіба що в даркнеті.
Виглядає як юань — привабливий, щось коштує, але за межами Китаю локшину ним не оплатити =)
+
0
I. B.
I. B.
30 травня 2023, 20:48
#
Какая-то пара на одной бирже без ликвидности для вас показатель? И второй вопрос — что вы не можете купить имея биткоин? Любая географическая локация. Только без ответов типа «молодость» или «искреннюю любовь».
+
0
efess
efess
30 травня 2023, 20:46
#
В этом то и изюминка:)))
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