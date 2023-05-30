Клієнти Binance в Австралії почали продавати біткоїн зі знижкою $5000

30 травня ціна біткоїна на платформі Binance Australia була майже на $5000 нижче, ніж на конкуруючих біржах, пише Reuters. Це говорить про прагнення клієнтів біржі швидше закрити свої позиції.

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Біткоїн зі знижкою

Ціна BTC на австралійській платформі Binance становила близько 34 000 австралійських доларів (AUD), або близько $23 000 порівняно з 43 000 AUD ($28 000) на криптовалютній біржі BTC Markets. Водночас за межами Австралії біткоїн торгувався за $27 790.

У середині травня Binance Australia призупинила прийом коштів у австралійських доларах, посилаючись на відмову постачальника платіжних послуг від роботи із криптоплатформою. Біржа повідомила, що проблеми можуть виникнути і зі зняттям коштів в AUD.

Раніше у квітні Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) анулювала ліцензію місцевого підрозділу біржі Binance — компанії Oztures Trading, яка працює під брендом Binance Australia Derivatives.