У Києві та низці областей аварійні відключення світла: в ДТЕК назвали причини

У деяких районах столиці застосовуються аварійні відключення електроенергії, також знеструмлення споживачів є в Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Одесі. Про це повідомляють в ДТЕК .

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Що трапилося

У ДТЕК пояснили, що відключення електроенергії по всій країні пов'язані із спрацюванням автоматики через зниженням частоти в енергосистемі.

«30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України», — повідомили в компанії.



Причини зниження частоти з’ясовують фахівці Укренерго. На 14:32 Укренерго надав дозвіл на відновлення електропостачання.

В Укренерго пообіцяли, що світло з'явиться за декілька годин.

Хто залишився без світла

У Києві зникло світло у 15 будинках вулиць Інститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика.

Крім того, знеструмлені Святошинський, Солом’янський, Голосіївський, Шевченківський райони.

Також відключення електроенергії застосовуються в Київській області та Одесі. Згодом про знеструмлення стало відомо й на Полтавщині.