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30 травня 2023, 16:07 Читать на русском

Кількість NFT на базі біткоїна перевищила 10 мільйонів

У мережі біткоїн кількість NFT у межах проєкту Ordinals перевищила 10 млн. Про це свідчать дані аналітиків Dune, повідомляє Forklog.

У мережі біткоїн кількість NFT у межах проєкту Ordinals перевищила 10 млн.
Фото: freepik.com

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Понад 80% від загальної кількості таких NFT пов’язані з токенами стандарту BRC-20. Користувачі сплатили комісію за випуск «написів» у розмірі майже $44 млн за увесь час існування Ordinals.

Найбільшу денну кількість викарбуваних NFT експерти зафіксували 7 травня — понад 400 000.

Завдяки популярності проєкту у травні мережа зіткнулася з перевантаженням, що призвело до зростання зборів до рекордних показників за останні два роки. За даними BitInfoCharts, станом на 8 травня середня вартість збору у мережі перевищила $20.

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Частка прибутку майнерів, яку вони отримали з комісій, цього місяця сягнула 14,3%. Це найвищий показник з травня 2021 року.

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Варто зазначити, що ситуація довколо Ordinals викликала бурхливі обговорення у криптоіндустрії. Деякі експерти закликали заборонити токени стандарту BRC-20 та «написи» через їхній вплив на мережу першої криптовалюти. Водночас інші фахівці заявили, що проєкт сприяє масовому впровадженню біткоїна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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