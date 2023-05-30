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30 травня 2023, 15:24 Читать на русском

На крипторинку можна стати мільйонером з інвестиціями до $50 тис. за 2-3 роки — експерт

Багато українців втратили гроші на криптовалюті, оскільки намагались заробити на ній багато і швидко, однак за умов розуміння цього ринку віртуальні активи стають надійнішим інвестиційним інструментом, ніж нерухомість. — Таку думку висловив керуючий партнер International Trade Group Ігор Порох під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit».

Багато українців втратили гроші на криптовалюті, оскільки намагались заробити на ній багато і швидко, однак за умов розуміння цього ринку крипта стає надійнішим інструментом, ніж нерухомість. — Таку думку висловив керуючий партнер International Trade Group Ігор Порох під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit».

Експерт не погоджується з традиційним поділом інвестицій на «класичні» (зокрема, нерухомість та фондовий ринок) та вкладення в криптовалюти.

«Я думаю, що крипта буде в нашому світі і займатиме вагому частку інвестицій. Причина в тому, що крипта це єдиний децентралізований інструмент. Якщо інвестор купує квартиру, то в нього виникають ризики, які зараз всі бачать. Якщо торгує на фондовому ринку, то йому потрібен брокер, тобто посередник. Якщо тримає кошти в банку, значить хтось вирішує, яку виплачувати ставку, коли можна забрати кошти. В крипті ж такого немає. Ти залишаєшся ліквідним, якщо розумієш, що купуєш. Якщо тримаєш крипту на правильних гаманцях або використовуєш децентралізовані біржі, ти повністю володієш цими активами, сам вирішуєш, коли їх продавати і за якою ціною», — пояснює Ігор Порох.

За його словами, криптовалюти — це ризиковані інвестиції, але як показав нинішній час, будь-які інвестиції ризиковані.

Чи можна стати мільйонером завдяки крипті

Для того, щоб займатися криптовалютою, каже Порох, слід підійди до цього ринку більш професійно, знати як він працює і як на ньому купувати.

«Стати мільйонером в крипті можна, якщо ви на хвилі бичачого ринку. Це можна зробити за 2−3 роки з інвестиціями від $10 до $50 тис. Однак до входу на цей ринок потрібно підготуватися. На ведмежому ринку у вас є півроку чи рік, щоб назбирати більше інформації, а далі використовувати її коли прийде час», — говорить він.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Романа Пороха та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
JWT
JWT
30 травня 2023, 15:38
#
В МММ також можна було… тільки не всім
+
0
malfar
malfar
30 травня 2023, 15:51
#
Маючи $50к — вже мільйонер… шось з заголовком не те…
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