Ринки завмерли напередодні ухвалення закону про стелю держборгу США та падіння ліри: що потрібно знати вранці

Ф'ючерси на американські акції зросли у понеділок

За підсумками вчорашнього дня контракти на S&P 500 та Nasdaq додали 0,3% та 0,5% відповідно, а ф'ючерси на індекс Dow Jones зросли на 0,2%.

Інвестори з оптимізмом зустріли укладання між Білим домом та Палатою представників США попередньої угоди про підвищення стелі державного боргу країни.

Тепер Конгрес США має провести голосування щодо відповідного законопроєкту. За даними CNBC, розгляд закону може відбутися завтра.

Раніше довгі переговори щодо збільшення стелі американського держборгу викликали в інвесторів побоювання, що може статися у США дефолт.

Ринки Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,2%, японський Nikkei збільшився на 0,3%, південнокорейський Kospi зріс на 0,9%, сінгапурський STI додав 0,1%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,7% та 1% відповідно.

Настрій інвесторів в Азії був нейтральним напередодні голосування щодо законопроєкту про стелю держборгу США.

Уолл-Стріт очікує подальшого зростання японських акцій

Аналітики провідних інвестиційних банків з Уолл-Стріт бачать більший потенціал для подальшого зростання фондових індексів Японії після того, як акції японських компаній знову повернулися в моду.

З початку 2023 року основні японські індекси Nikkei та Topix зросли на 20% та 14% відповідно, досягнувши найвищого рівня з липня 1990 року.

Тим часом стратеги з Goldman Sachs вважають, що акції Японії виграють від подальших структурних змін в економіці країни, а також реструктуризації правил корпоративного управління Токійською біржею, спрямованої на підвищення прибутковості акціонерів.

Своєю чергою, аналітики з Bank of America прогнозують, що цього року індекс Topix досягне 2300 пунктів, що на 7% більше за поточний рівень, а Nikkei 225 зросте до 32 500 пунктів, що на 4% більше у порівнянні з рівнями, що спостерігалися вранці. у вівторок.

Майбутнє зростання індексів Японії BofA пов'язує з можливостями для подальшого надходження коштів з-за кордону в японські акції.

У Bank of America також зазначили, що акцій японських компаній не зросли відповідно до покращення фундаментальних факторів, які продовжують покращуватися.

Турецька ліра досягла нового історичного мінімуму

За підсумками вчорашніх торгів національна валюта Туреччини досягла нового рекордно низького рівня стосовно долара США. Це сталося після того, як президент країни Реджеп Тайіп Ердоган здобув перемогу на недільних президентських виборах.

З початку року турецька ліра подешевшала приблизно на 7% до долара США і більш ніж на 90% за останнє десятиліття.

Таке ослаблення національної валюти Туреччини експерти пов'язують з тим, що економіка країни стикається з нестримною інфляцією, яка зберігається на тлі неординарної економічної політики, яку уряд Ердогана проводить останніми роками.

Тим часом у ході сьогоднішніх торгів турецька валюта продовжує слабшати, знижуючись стосовно американського долара приблизно на 1%.