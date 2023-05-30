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30 травня 2023, 11:37 Читать на русском

Польща закриває кордон для російських і білоруських вантажівок

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у понеділок підписав розпорядження про призупинення вантажного руху для російських і білоруських транспортних засобів через кордон Білорусі з 1 червня. Про це пише Європейська правда з посиланням на PAP.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у понеділок підписав розпорядження про призупинення вантажного руху для російських і білоруських транспортних засобів через кордон Білорусі з 1 червня.
Фото: eurointegration.com.uа

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Що означає рішення

Рішення передбачає, що «до особливого розпорядження» Польща не пропускатиме через Білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та росії.

Цей крок МВС Польщі підготувало разом із санкціями проти 365 білоруських посадовців у відповідь на ув’язнення активісту польської меншини в Білорусі, співголови Спілки поляків Білорусі Анджея Почобута.

Очільник міністерства Камінський доручив підготувати санкції в лютому, на наступний день після засудження Почобута судом першої інстанції. Через два дні після цього вироку Польща призупинила рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході в Бобровниках до подальших розпоряджень.

Після закриття пункту пропуску «Бобровики» білоруський режим запровадив обмеження, через які польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці білоруського кордону з Литвою та Латвією.

Серед іншого, їхні транспортні засоби проходять митне оформлення лише в пункті пропуску Кукурики — Козловичі з терміналом у Корощині, єдиному відкритому на сьогодні польсько-білоруському вантажному автомобільному переході.

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Джерело: Мінфін
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