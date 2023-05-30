Минулої доби українські захисники ліквідували ще 410 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 207 440 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
410 російських окупантів, 38 БПЛА та 51 ракета. Втрати ворога за 29 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 207 440 (+410) осіб ліквідовано,
- танків — 3802 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7469 (+2) од,
- артилерійських систем — 3445 (+10) од,
- РСЗВ — 575 (+0) од,
- засоби ППО — 332 (+1) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3092 (+38),
- крилаті ракети — 1107 (+51),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6219 (+12) од,
- спеціальна техніка — 454 (+1).
Джерело: Мінфін
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