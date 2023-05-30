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30 травня 2023, 11:18 Читать на русском

НБУ анулював ліцензію на фінпослуги кредитній спілці «Гарантія»

Національний банк анулював кредитній спілці«Гарантія» (ЄДРПОУ 26157087) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк анулював кредитній спілці«Гарантія» (ЄДРПОУ 26157087) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

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Рішення НБУ

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 травня 2023 року.

Нагадаємо

КС «ГАРАНТІЯ» було тимчасово зупинено ліцензії. Кредитна спілка не надала інформацію та не подала копії документів на вимогу Національного банку, порушивши вимоги пункту 74 глави 5 розділу ІІ Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами).

У встановлений Національним банком строк порушення усунене не було, тож КС «Гарантія» анульовано ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Рішення про анулювання ліцензій набирає чинності з 30 травня 2023 року.

Після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій.

Відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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