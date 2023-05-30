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30 травня 2023, 9:16 Читать на русском

Rolls-Royce зібрався звільнити тисячі співробітників

Британська машинобудівна компанія Rolls-Royce Holdings Plc може скоротити тисячі співробітників, пише The Times із посиланням на джерело в консалтингу.

Британська машинобудівна компанія Rolls-Royce Holdings Plc може скоротити тисячі співробітників, пише The Times із посиланням на джерело в консалтингу.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПлани щодо звільненняКомпанія має намір об'єднати невиробничі відділи трьох підрозділів — цивільної авіації, оборонного сектора та енергетичних систем, — внаслідок чого 10% з 30 000 співробітників, які працюють у них, можуть втратити роботу.
Фото: wikipedia.org

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Плани щодо звільнення

Компанія має намір об'єднати невиробничі відділи трьох підрозділів — цивільної авіації, оборонного сектора та енергетичних систем, — внаслідок чого 10% з 30 000 співробітників, які працюють у них, можуть втратити роботу.

Найсильніше скорочення, ймовірно, торкнуться співробітників з Дербі, де знаходиться головний офіс компанії. The Times зазначає, що там розміщено бек-офіс Rolls-Royce.

У самій Rolls-Royce заявили, що рішення щодо співробітників поки не ухвалені.

«Ми не ухвалили жодних рішень, які можуть мати потенційний вплив на співробітників, всі міркування про протилежне — чиста спекуляція», — заявив представник компанії.

Програму трансформації компанії раніше оголосив її генеральний директор Туфан Ергінбілгіч, Rolls-Royce найняла консультантів під керівництвом McKinsey & Co. для оптимізації своєї діяльності.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Abramon
Abramon
30 травня 2023, 10:05
#
Будуть звільняти офісних працівників.
+
0
godvinik
godvinik
30 травня 2023, 10:45
#
Не факт. Автоматизація, вузли і деталі все одно роблять в Китаї
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