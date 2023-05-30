Fin Blogger Award збирає найвідоміших інвесторів країни

«Мінфін» та «Біржовий університет» запрошують всіх, хто цікавиться інвестиціями, на церемонію нагородження Fin Blogger Award, що відбудеться 2 червня у Києві на території Unit.City (Дорогожицька, 3).

Це перша в Україні професійна премія для блогерів, які розвивають культуру інвестування в країні. Цьогоріч участь боротьбі за звання найкращого беруть участь 33 фінансових експерти у 6 номінаціях.

У програмі заходу заплановані виступи спікерів-гостей та панельна дискусія з переможцями наприкінці. Фінансові експерти та лідери думок поділяться досвідом інвестування та розкажуть:

як їм вдалося заробити на цінних паперах у 2022 році;

які тренди домінують на фондовому ринку у 2023 році;

як інвестувати у кризу й без стабільного доходу;

який інструмент для інвестування зараз обрати.

Це будуть Мирослав Король, Павло Бойко, Юлія Баткалова, Ксенія Губанова, Дмитро Карпіловський, Михайло Пацан, Павло Корева, Пилип Олійник та інші.

Під час заходу офіційно оголосять переможців Fin Blogger Award 2023 у таких номінаціях: «Найкращий YouTube-канал», «Найкращий експертний інстаблог», «Найкращий Telegram-канал про інвестиції», «Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер», «Розвиток фінансової грамотності дітей», «Майбутній лідер фінансового блогінгу».

Родзинкою вечора стане виступ Євгена Хмари — найвідомішого піаніста-віртуоза України. По завершенню всіх чекає нетворкінг, нові знайомства, а також фуршет. Такі заходи дають неймовірний заряд для енергії, нових ідей та ініціатив.

Будь-хто може потрапити на урочисту церемонію нагородження переможців та познайомитися з лідерами думок у ніші фінансів особисто.

Вартість квитка на церемонію нагородження 一 500 грн. Всі гроші підуть на соціальний проект із розвитку фінансової освіти дітей 一 літній табір фінансової грамотності.

Знижка на квитки 15% за промо кодом: Minfin15

Купити квиток на грандіозну подію можна за посиланням.