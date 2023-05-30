Торгова платформа DIFX виходить на ринок СНД

DIFX дозволяє торгувати між різними класами активів — акціями, валютними парами, металами, а також криптовалютами та індексами. Анонсовано програми винагород для нових користувачів.

Компанія DIFX (Digital Financial Exchange), із офісами в ОАЕ, Хорватії та Сінгапурі, оголосила про вихід на ринок СНД — новий ринок приваблює ставленням місцевих регуляторів до криптовалют, а також зростаючим інтересом користувачів до можливостей фінансових ринків.

Запустившись у 2021 році як криптовалютна біржа, сьогодні DIFX пропонує понад 400 торгових інструментів для інвестицій та трейдингу — серед них криптовалюти, акції, форекс, сировинні товари та індекси.

Основним пріоритетом DIFX є безпека коштів користувачів — вони зберігаються на захищених гаманцях Fireblocks — компанії із забезпечення безпеки криптовалют для банків та фінансових установ. Також компанія співпрацює з Hacken та CER.live з метою дотримання високих стандартів безпеки.

За словами CEO компанії Джиту Катарія, інвестиції в безпеку необхідні, оскільки DIFX має довгострокові цілі, а користувачі стають вимогливішими в цьому аспекті. «Щодо виходу на новий ринок — це входить у стратегію глобальної присутності DIFX. Нам довіряють 400 тис верифікованих користувачів із Південно-Східної Азії, Європи та Африки, а тепер ми маємо намір надати найкращий сервіс для трейдингу та інвестування у фінансові ринки у СНД» — каже CEO DIFX.

Також на платформі працює Програма успадкування із можливістю заповідати рідним та близьким кошти на свої рахунки — розподіл гарантовано відбудеться завдяки блокчейну.

Англомовна спільнота DIFX у телеграмі налічує понад 45000 осіб. Також запущено російськомовний чат, де будуть анонси заходів, живе спілкування з командою, а також різноманітні маркетингові активності.

Нові користувачі з СНД отримають бонусні 500 USD для трейдингу та стейкінгу — чудова можливість протестувати платформу!

Про компанію DIFX

Digital Financial Exchange (DIFX) — це міжнародна платформа для торгівлі різними класами активів, яка надає користувачам безпечну та надійну торгівлю, інвестування та зберігання цифрових та традиційних активів. Платформа підходить як для роздрібних, так і для інституційних трейдерів, пропонуючи широкий спектр активів — таких як: товари, акції, криптовалюти, індекси тощо. Серед основних переваг — кастодіальний гаманець, партнерська програма та IB, великий список торгових інструментів та багато іншого.

Контакти: marketing@difx.io