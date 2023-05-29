До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 29 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 29 травня
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Закриття 29 травня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,27/39,64
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39,15/39,54
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12/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,22−37,55 грн. Євро купують за 40,20 грн, а продають за 40,80 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,50, євро — 40,50−40,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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