Аналітик RoboForex: перекази гастарбайтерів в Україну знизилися на 8% у I кварталі 2023 року

НБУ прозвітував про стан платіжного балансу України. Аналітик звернув увагу на дані щодо експорту комп'ютерних послуг та переказів трудових мігрантів. Перерахування наших заробітчан залишаються одним із головних джерел іноземних валют. Цей показник зростав останні 5 років, збільшення спостерігалося навіть у «ковидному» 2020 та «військовому» 2022 роках. Причиною такого стрімкого розвитку експорту робочої сили став спрощений візовий режим з ЄС. Продаж IT-послуг динамічно розвивається у нашій країні з 2010 року. На темпи її прискорення не вплинула навіть пандемія коронавірусу, проте бойові дії та проблеми в енергетиці починають негативно впливати. Масова міграція сімей від бойових дій вплинула зниження обсягів переказів трудових мігрантів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Динаміка цих операцій представлена ​​на діаграмі нижче.

Перекази заробітчан за січень 2022/2023 рр. (млн доларів США). Джерело: НБУ

У I кварталі 2023 року обсяги переказів трудових мігрантів ледь досягли 3,07 млрд. доларів США — зниження до аналогічного періоду 2022 року склало 8,04%. Ці кошти сім'ї заробітчан витрачають в Україні, тим самим підтримуючи курс гривні та внутрішній попит. Ресурси йдуть безпосередньо в економіку нашої країни та сприяють зростанню ВВП. Падіння обсягів цього показника негативно позначиться на повоєнному відновленні економіки України та стабільності курсу гривні.

Експорт IT-послуг України за січень 2022/2023 рр. (млн доларів США).Джерело: НБУ

Минулого року щомісячний експорт IT-послуг перевищував показники 2021 року лише до червня. У середині літа 2022 року ця галузь почала відчувати у собі негативні чинники військового протистояння. Лише у грудні минулого року вдалося компенсувати втрати минулих місяців. За підсумками I кварталу нинішнього року експорт IT-послуг досяг позначки 1,68 млрд доларів США — зниження до аналогічного періоду 2022 року становило 16,21%. Однак варто зазначити, що у березні 2023 року цей показник збільшився на 15,16% до 600,00 млн доларів щодо березня 2022 року.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,60, а євро досяг позначки 40,80. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах.