Виробництво патронів, мін і дронів в Україні: експерт назвав поріг входу у цей бізнес

В умовах повномасштабної війни інвестиції у виробництво зброї не лише вигідні, але й корисні для держави. Про поріг входу у цей напрям, розповів під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit» голова правління Альянсу «Нова енергія України», командир спецпідрозділу ударних дронів «Білий орел» Валерій Боровик.

Інвестиційний поріг входу у виробництво патронів становить $7−12 млн в залежності від того, яке купувати обладнання — турецьке чи американське. Рентабельність же тут, за словами Боровика, дуже висока завдяки значним потребам у такій продукції. Навіть якщо в Україні працюватимуть 10 патронних заводів, потреба в них залишатиметься.

Наступний варіант інвестицій — виготовлення мін. «Поріг тут від $2 до $10 млн, а виробництво окупається за 3−4 місяці. Якщо ви поглянете, як працює Рамштайн, то зараз формується коаліція для поставки величезної кількості снарядів», — зазначив він.

Також можна вкласти гроші у виробництво дронів або комплектуючих до них. «Це може бути виробництво контролерів, моторів, пропелерів. Це те що ми можемо робити, а потреби у них величезні», — зазначив Боровик.

За словами експерта, потреба у такій продукції не зникне і після перемоги України. «Наступний наш величезний ринок — росія. Ми будемо продавати туди продукцію всім сторонам, будемо всім допомагати, нехай воюють між собою», — прогнозує експерт.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Валерія Боровика та інших учасників Invest Talk Summit можна придбати тут.