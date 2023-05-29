Morgan Stanley передбачив обвал ліри майже на 40% після перемоги Ердогана

28 травня у Туреччині відбувся другий тур президентських виборів. За даними ЦВК Туреччини, за підсумками опрацювання 99,32% бюлетенів чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган набрав 51,91% голосів, а його суперник і кандидат від опозиційного «Народного альянсу» Кемаль Киличдароглу — 48,09%.

Ердоган відомий своїм нестандартним підходом до грошово-кредитної політики. Політик упевнений, що низькі відсоткові ставки сприяють зниженню інфляції, тоді як світові центробанки навпаки підвищують ставку для боротьби зі зростанням цін.

Ердоган заявив, що у разі його перемоги у другому турі виборів інфляція в Туреччині й надалі знижуватиметься разом із відсотковими ставками. У квітні інфляція у Туреччині була на рівні 43,68% при ставці 8,5%.