У разі якщо чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після свого переобрання на новий п'ятирічний термін, як і раніше, виступатиме за збереження низьких процентних ставок, курс ліри до долара впаде майже на 40% до кінця року. Про це попереджають аналітики Morgan Stanley, їхній прогноз наводить Bloomberg.
Morgan Stanley передбачив обвал ліри майже на 40% після перемоги Ердогана
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Прогноз експертів
Експерти Morgan Stanley спрогнозували, що вже до кінця 2023 долар може подорожчати майже до 28 лір, якщо в Туреччині не зміниться підхід до проведення грошово-кредитної політики.
Станом на 10:01 валютна пара долар США/турецька ліра торгувалася на міжнародному ринку Форекс по 20,05 ліри за долар. Це на 0,4% вище за рівень закриття торгів у п'ятницю, 26 травня.
Нагадаємо
28 травня у Туреччині відбувся другий тур президентських виборів. За даними ЦВК Туреччини, за підсумками опрацювання 99,32% бюлетенів чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган набрав 51,91% голосів, а його суперник і кандидат від опозиційного «Народного альянсу» Кемаль Киличдароглу — 48,09%.
Ердоган відомий своїм нестандартним підходом до грошово-кредитної політики. Політик упевнений, що низькі відсоткові ставки сприяють зниженню інфляції, тоді як світові центробанки навпаки підвищують ставку для боротьби зі зростанням цін.
Ердоган заявив, що у разі його перемоги у другому турі виборів інфляція в Туреччині й надалі знижуватиметься разом із відсотковими ставками. У квітні інфляція у Туреччині була на рівні 43,68% при ставці 8,5%.
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