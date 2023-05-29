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29 травня 2023, 14:42 Читать на русском

Morgan Stanley передбачив обвал ліри майже на 40% після перемоги Ердогана

У разі якщо чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після свого переобрання на новий п'ятирічний термін, як і раніше, виступатиме за збереження низьких процентних ставок, курс ліри до долара впаде майже на 40% до кінця року. Про це попереджають аналітики Morgan Stanley, їхній прогноз наводить Bloomberg.

У разі якщо чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після свого переобрання на новий п'ятирічний термін, як і раніше, виступатиме за збереження низьких процентних ставок, курс ліри до долара впаде майже на 40% до кінця року.
Фото: antikor.com.ua

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Прогноз експертів

Експерти Morgan Stanley спрогнозували, що вже до кінця 2023 долар може подорожчати майже до 28 лір, якщо в Туреччині не зміниться підхід до проведення грошово-кредитної політики.

Станом на 10:01 валютна пара долар США/турецька ліра торгувалася на міжнародному ринку Форекс по 20,05 ліри за долар. Це на 0,4% вище за рівень закриття торгів у п'ятницю, 26 травня.

Нагадаємо

28 травня у Туреччині відбувся другий тур президентських виборів. За даними ЦВК Туреччини, за підсумками опрацювання 99,32% бюлетенів чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган набрав 51,91% голосів, а його суперник і кандидат від опозиційного «Народного альянсу» Кемаль Киличдароглу — 48,09%.

Ердоган відомий своїм нестандартним підходом до грошово-кредитної політики. Політик упевнений, що низькі відсоткові ставки сприяють зниженню інфляції, тоді як світові центробанки навпаки підвищують ставку для боротьби зі зростанням цін.

Ердоган заявив, що у разі його перемоги у другому турі виборів інфляція в Туреччині й надалі знижуватиметься разом із відсотковими ставками. У квітні інфляція у Туреччині була на рівні 43,68% при ставці 8,5%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
xapyga
xapyga
29 травня 2023, 15:58
#
Не слабо так43,68%, войны нет, да и страна не самая последняя, а инфляция …
+
0
mantis05
mantis05
29 травня 2023, 17:35
#
Так, а что не так? сидит бессменный идиот, который не понимает как устроена экономика и управляет педалью. В более-менее развитых странах, не бывает такого, чтобы президент страны лез в дела ЦБ. А этот же клоун: он и к ЦБ лезет, и через партию влиял на выдачу БЛ, и даже на локальном уровне- его партия продавала разрешения на застройку. Землетрясение как-бы намекнуло туркам, что так делать не надо, но админресурс даёт о себе знать. Но это с точки зрения того что выгодно Турции. Для Украины- всё ништяк: дурачок Эрдоган, по-дешёвому пиарится, используя пинки по рабсее, попутно продавая в Украину много нужных товаров по выгодной цене. Выгода одних, не всегда выгода других.
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