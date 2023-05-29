НБУ анулював ліцензії фінансової компанії «Хантер»

Нацбанк анулював ліцензії ТОВ «ФК «Хантер» на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Анулювання ліцензій

Анульовано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

«Захід впливу застосовано за систематичне порушення ТОВ «ФК «Хантер» вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», — зазначається у повідомленні.

Крім того, компанія не надала на запит Національного банку інформацію та документи. Внаслідок цього Нацбанк у 2022−2023 роках тричі оштрафував її.

За даними держреєстру, бенефіціаром ФК «Хантер» вказана Юлі Дьоміна.