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29 травня 2023, 13:44 Читать на русском

НБУ анулював ліцензії фінансової компанії «Хантер»

Нацбанк анулював ліцензії ТОВ «ФК «Хантер» на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк анулював ліцензії ТОВ «ФК «Хантер» на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

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Анулювання ліцензій

Анульовано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

«Захід впливу застосовано за систематичне порушення ТОВ «ФК «Хантер» вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», — зазначається у повідомленні.

Крім того, компанія не надала на запит Національного банку інформацію та документи. Внаслідок цього Нацбанк у 2022−2023 роках тричі оштрафував її.

За даними держреєстру, бенефіціаром ФК «Хантер» вказана Юлі Дьоміна.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Сергій Т
Сергій Т
29 травня 2023, 14:28
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