Ринки США та Азії показали змішану динаміку та стеля держборгу США: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США продемонстрували змішану динаміку за підсумками тижня

S&P 500 додав 0,3%, високотехнологічний Nasdaq — 2,5%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 1%.

Весь минулий тиждень інвестори уважно стежили за інтригою навколо стелі державного боргу США, очікуючи на його підвищення найближчим часом, щоб уникнути потенційного дефолту в країні.

Тим часом Nasdaq показав кращу динаміку серед основних фондових індексів США і зафіксував п'ятий тижневий приріст поспіль завдяки ралі, що почався, в акціях технологічних компаній, викликаним ажіотажем навколо технологій штучного інтелекту.

Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився на 1,1%, японський Nikkei зріс на 0,3%, південнокорейський Kospi подорожчав на 0,9%, сінгапурський STI додав 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 2,2% та 3,6% відповідно. У понеділок ринки Азії переважно зростають.

Тим часом японський Nikkei продовжує своє висхідне ралі і вже досяг 33-річного максимуму.

Білий дім та Палата представників США досягли угоди про підвищення стелі держборгу

За даними CNBC News, у неділю учасники переговорів досягли попередньої угоди про підвищення стелі державного боргу США, а також працювали над тим, щоб забезпечити достатню кількість голосів республіканців та демократів, щоб ухвалити бюджетні зміни найближчими днями.

Центральне місце у компромісній угоді займає дворічне збереження розміру бюджетних видатків, за винятком можливого збільшення видатків на оборону та підтримку ветеранів.

Сторони прагнули якнайшвидше домовитися про підвищення стелі американського держборгу, незважаючи на те, що днями міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Сполучені Штати можуть оголосити дефолт за своїми борговими зобов'язаннями до 5 червня — на чотири дні пізніше, ніж передбачалося.

Прибуток промислових підприємств Китаю продовжує знижуватися

За даними Національного бюро статистики Китаю, прибуток промислових компаній країни у січні-квітні 2023 року знизився на 20,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Китайські компанії продовжують боротися зі слабким внутрішнім попитом на тлі нестійкого відновлення економіки Китаю після пандемії COVID-19, а також зниження попиту на основних експортних ринках країни.

Показники прибутку з'явилися після того, як ряд економічних показників Китаю, що охоплюють промислове виробництво, роздрібні продажі та інвестиції в нерухомість, показали, що відновлення в другій за величиною економіці світу втрачає імпульс.

Раніше цього місяця прем'єр-міністр країни Лі Цян пообіцяв вжити заходів щодо розширення внутрішнього попиту та стабілізації зовнішнього попиту, щоб сприяти стійкому відновленню економіки Китаю.