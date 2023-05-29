Минулої доби українські захисники ліквідували ще 430 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 207 030 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
430 російських окупантів, 4 танки та 61 БПЛА. Втрати ворога за 28 травня
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Втрати ворога
- особового складу - близько/ about 207 030 (+430) осіб ліквідовано,
- танків — 3801 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7467 (+11) од,
- артилерійських систем — 3435 (+10) од,
- РСЗВ - 575 (+1) од,
- засоби ППО — 331 (+2) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3054 (+61),
- крилаті ракети — 1056 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6207 (+15) од,
- спеціальна техніка — 453 (+2).
Джерело: Мінфін
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