Американська Delta Air Lines п’ятий рік поспіль залишається найдорожчим авіабрендом світу

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Хто лідирує

П'ятірка лідерів не змінилася порівняно з минулим роком і складається з American Airlines Group (+35,5% до $8,5 млрд), United Airlines Holdings (+42%, до $7,8 млрд), Emirates (+2,4%, до $5,1 млрд) та Southwest Airlines Co. (-4,6%, до $4,7 млрд).

Китайські авіаперевізники China Southern Airlines та China Eastern Airlines покращили свій рейтинг і піднялися відповідно на шосту позицію з дев'ятою та на сьому з одинадцятою.

Бренд China Southern подорожчав за рік на 39,5% — до $3,23 млрд, China Eastern — майже на 26%, до $2,85 млрд. Ще один представник цієї країни Air China залишився на дев'ятому рядку (+9,3%, до $2,6 млрд).

Air Canada перемістилася на дев'яте місце з шостого (+2,9%, до $2,58 млрд), тоді як Qatar Airways перемістилася на 10 позицію із 17 (+22,6%, до $2,47 млрд).

Німецька Lufthansa і японська ANA випали з топ-10 і перемістилися на 13 сходинку з 7 і на 11 з 10 відповідно.

Одинадцять авіакомпаній з Китаю потрапили до топ-50 за вартістю бренду цього року проти десяти у 2022 році. Число американських авіаперевізників не змінилося — вісім.

Найбільш значно подорожчав бренд Ethiopian Airlines — на 79% (до $498 млн), зазначається у повідомленні Brand Finance. Авіакомпанія займає 46 місце.