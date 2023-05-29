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29 травня 2023, 10:19 Читать на русском

Американська Delta Air Lines п’ятий рік поспіль залишається найдорожчим авіабрендом світу

Американська Delta Air Lines очолює рейтинг найдорожчих брендів серед авіакомпаній світу за підсумками п’ятого року поспіль. Як пише Brand Finance, вартість бренду за минулий рік збільшилася на 22% — до $8,9 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

Американська Delta Air Lines очолює рейтинг найдорожчих брендів серед авіакомпаній світу за підсумками п’ятого року поспіль.
Фото: cfts.org.ua

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Хто лідирує

П'ятірка лідерів не змінилася порівняно з минулим роком і складається з American Airlines Group (+35,5% до $8,5 млрд), United Airlines Holdings (+42%, до $7,8 млрд), Emirates (+2,4%, до $5,1 млрд) та Southwest Airlines Co. (-4,6%, до $4,7 млрд).

Китайські авіаперевізники China Southern Airlines та China Eastern Airlines покращили свій рейтинг і піднялися відповідно на шосту позицію з дев'ятою та на сьому з одинадцятою.

Бренд China Southern подорожчав за рік на 39,5% — до $3,23 млрд, China Eastern — майже на 26%, до $2,85 млрд. Ще один представник цієї країни Air China залишився на дев'ятому рядку (+9,3%, до $2,6 млрд).

Air Canada перемістилася на дев'яте місце з шостого (+2,9%, до $2,58 млрд), тоді як Qatar Airways перемістилася на 10 позицію із 17 (+22,6%, до $2,47 млрд).

Німецька Lufthansa і японська ANA випали з топ-10 і перемістилися на 13 сходинку з 7 і на 11 з 10 відповідно.

Одинадцять авіакомпаній з Китаю потрапили до топ-50 за вартістю бренду цього року проти десяти у 2022 році. Число американських авіаперевізників не змінилося — вісім.

Найбільш значно подорожчав бренд Ethiopian Airlines — на 79% (до $498 млн), зазначається у повідомленні Brand Finance. Авіакомпанія займає 46 місце.

Джерело: Мінфін
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