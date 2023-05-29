У яких містах світу туристи витрачають найбільше грошей — дослідження

Експерти з неурядового об'єднання «Всесвітня рада з туризму та подорожей» підрахували, що найдорожчим для туристів минулого року був Дубай (ОАЕ) — там міжнародні мандрівники витратили $29,42 млрд, пиш е «Слово і діло».

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де туристи витрачають найбільше

Майже вдвічі менше туристи залишили у Досі (Катар) — $16,79 млрд. У столиці Великої Британії — Лондоні — туристи за рік витратили $16,07 млрд.

У Макао (Китай) міжнародні мандрівники минулого року витратили $15,58 млрд, в Амстердамі (Нідерланди) — $13,59 млрд, у Стамбулі (Туреччина) — $13,13 млрд.

В іспанській Барселоні мандрівники за рік залишили $12,73 млрд, у Нью-Йорку (США) — $12,45 млрд, у Сінгапурі — $10,97 млрд.

Замикає десятку міст, де туристи витратили найбільше грошей, Париж (Франція) — $9,76 млрд.

Прогнози

За прогнозом організації, за підсумками поточного року рейтинг матиме інший вигляд: до першої п'ятірки можуть увійти Гонконг, Макао, Дубай, Сінгапур та Бангкок.