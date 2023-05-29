Світовий ринок гемблінгу у наступні 10 років зросте вчетверо ― прогноз

Світовий ринок азартних ігор у 2022 році зріс до $449,04 млрд за підсумками 2022 року. Надалі очікується активний розвиток ринку ― за даними The Business Research Company, до 2032 року розмір ринку гемблінгу зросте до $847,54 млрд. Це майже вчетверо більше, ніж поточний показник, пише Ліга.

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Як зміниться ринок

Своєю чергою у найближчі п’ять років, до 2027 року, ринок гемблінгу, за прогнозами дослідників, сягне $765,89 млрд.

Якщо говорити про сектори гемблінгу, то найбільшим сегментом ринку у 2022 році були лотереї із часткою у 50,9%.

У сегменті ставок на спорт, або ж спортивного беттинга, дослідники прогнозують середньорічне зростання на 12,6%.

Розвиватиметься і сегмент ігор у віртуальній реальності: щороку ринок зростатиме. За прогнозами дослідників, на 22,3%.

Причини позитивної динаміки

Причинами стрімкої позитивної динаміки, згідно зі звітом, стало збільшення ринків, кількості гравців та ставок на кіберспорт. Дослідники прогнозують, що легалізація азартних ігор, збільшення населення у світі та технології сприятимуть розвитку ринку.

Серед основних ризиків, які можуть сповільнити динаміку розвитку ринку, дослідники називають витоки даних та порушення конфіденційних гравців через кібератаки.

З географічної точки зору найдинамічнішим регіоном на ринку азартних ігор у 2022 році був Азійсько-Тихоокеанський. Проте прогнози аналітиків на майбутнє вказують на найшвидший розвиток у найближчі роки гемблінгу у Східній Європі, куди належить і Україна.