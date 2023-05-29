Світовий ринок гемблінгу у наступні 10 років зросте вчетверо ― прогноз

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

29 травня 2023, 8:30 Читать на русском

Світовий ринок гемблінгу у наступні 10 років зросте вчетверо ― прогноз

Світовий ринок азартних ігор у 2022 році зріс до $449,04 млрд за підсумками 2022 року. Надалі очікується активний розвиток ринку ― за даними The Business Research Company, до 2032 року розмір ринку гемблінгу зросте до $847,54 млрд. Це майже вчетверо більше, ніж поточний показник, пише Ліга.

Світовий ринок азартних ігор у 2022 році зріс до $449,04 млрд за підсумками 2022 року.
Фото: 24tv.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зміниться ринок

Своєю чергою у найближчі п’ять років, до 2027 року, ринок гемблінгу, за прогнозами дослідників, сягне $765,89 млрд.

Якщо говорити про сектори гемблінгу, то найбільшим сегментом ринку у 2022 році були лотереї із часткою у 50,9%.

У сегменті ставок на спорт, або ж спортивного беттинга, дослідники прогнозують середньорічне зростання на 12,6%.

Розвиватиметься і сегмент ігор у віртуальній реальності: щороку ринок зростатиме. За прогнозами дослідників, на 22,3%.

Причини позитивної динаміки

Причинами стрімкої позитивної динаміки, згідно зі звітом, стало збільшення ринків, кількості гравців та ставок на кіберспорт. Дослідники прогнозують, що легалізація азартних ігор, збільшення населення у світі та технології сприятимуть розвитку ринку.

Серед основних ризиків, які можуть сповільнити динаміку розвитку ринку, дослідники називають витоки даних та порушення конфіденційних гравців через кібератаки.

З географічної точки зору найдинамічнішим регіоном на ринку азартних ігор у 2022 році був Азійсько-Тихоокеанський. Проте прогнози аналітиків на майбутнє вказують на найшвидший розвиток у найближчі роки гемблінгу у Східній Європі, куди належить і Україна.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
agfromua
agfromua
29 травня 2023, 9:07
#
Як 847 млрд. можуть бути вчетверо більші 449 млрд???
+
+15
333777n
333777n
29 травня 2023, 9:22
#
Це ж гемблінг, там все так рахується))))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами