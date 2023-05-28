Минулої доби українські захисники ліквідували ще 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 206 600 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
400 російських окупантів та 3 танки. Втрати ворога за 27 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 206 600 (+400) осіб ліквідовано,
- танків — 3797 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7456 (+7) од,
- артилерійських систем — 3425 (+11) од,
- РСЗВ — 574 (+0) од,
- засоби ППО — 329 (+0) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2993 (+3),
- крилаті ракети — 1056 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6192 (+9) од,
- спеціальна техніка — 451 (+2).
Джерело: Мінфін
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