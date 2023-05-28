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28 травня 2023, 13:39 Читать на русском

Скільки українці заощаджують у Польщі — дослідження

Більш ніж половина українців (55%) оцінюють своє матеріальне становище як середнє. Після оплати всіх витрат, пов’язаних із перебуванням у Польщі, українці мають у середньому 961 злотий на місяць (близько 8500 грн). Про це йдеться у дослідженні EWL спільно із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, пише visitukraine.today.

Більш ніж половина українців (55%) оцінюють своє матеріальне становище як середнє.
Фото: travel.tochka.net

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Дослідження, проведене на початку березня у понад десяти містах Польщі міграційною платформою EWL у співпраці з Центром східноєвропейських студій Варшавського університету, показало, як українці в Польщі оцінюють своє матеріальне становище та скільки грошей у них залишається після витрат.

Як українці економлять

Згідно з дослідженням, більш ніж половина українців (55%) оцінюють своє матеріальне становище як середнє. Після оплати всіх витрат, пов’язаних із перебуванням у Польщі, українці мають у середньому 961 злотий на місяць (близько 8500 грн).

Водночас українські мігранти, які приїхали до Польщі перед повномасштабною війною, намагаються трохи більше заощадити. За підрахунками, щомісяця у них залишається близько 1052 злотих (9300 грн). Водночас військові-біженці можуть заощадити 826 злотих (7300 грн).

Дослідження також показало, що після оплати всіх щомісячних витрат на проживання в Польщі у 20% українців залишається 501−1000 злотих (4400−8850 грн).

Кому вдається заощадити

Мало кому вдається відкладати більш значні суми. Лише 12% громадян України відкладають більше 2000 злотих на місяць (1700 грн).

Водночас 18% громадян України витрачають усі свої гроші. Майже у кожного п'ятого біженця після оплати всіх витрат на перебування нічого не залишається. Серед довоєнних мігрантів таких 15%.

Як українські біженці оцінюють своє матеріальне становище

Опитування показало, що українські біженці, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення, частіше оцінюють своє матеріальне становище як добре (22%) порівняно з мігрантами, які прибули та почали працювати в Польщі до 24 лютого 2022 року (14%).

Аналітики відзначають, що такі показники свідчать про те, що в розпал війни до Польщі прибули громадяни України з різним рівнем доходу. Серед них багато представників середнього класу, бізнесменів, які мають гроші на життя та певну «фінансову подушку».

Водночас лише 1% українців у Польщі дуже погано оцінюють своє матеріальне становище. І лише 1% біженців вважають це дуже добре.

Джерело: Мінфін
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