Шість українських компаній потрапили в рейтинг найшвидше зростаючих Clutch 100

Американська дослідницька компанія Clutch опублікувала третій щорічний рейтинг 100 компаній, які найшвидше розвиваються на своїй платформі, та мають найвищі темпи зростання доходу. Для рейтингу бралися дані з 2021 по 2022 рік і до нього потрапило одразу 6 українських компаній, пише ain.ua.

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Для визначення рейтингу постачальники послуг на Clutch надали підтверджені фінансові дані, а Clutch порівняла абсолютні темпи зростання доходу з 2021 по 2022 рік. До рейтингу потрапили 6 українських компаній:

LinkUp Studio — зростання на 192,5%;

InDevLab — зростання на 169,2%;

SevenPro — зростання на 155,5%;

Empat — зростання на 131,5%;

Newage.io — зростання на 109,7%;

Kultprosvet — зростання на 96,9%.