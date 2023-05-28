Американська дослідницька компанія Clutch опублікувала третій щорічний рейтинг 100 компаній, які найшвидше розвиваються на своїй платформі, та мають найвищі темпи зростання доходу. Для рейтингу бралися дані з 2021 по 2022 рік і до нього потрапило одразу 6 українських компаній, пише ain.ua.
Шість українських компаній потрапили в рейтинг найшвидше зростаючих Clutch 100
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Для визначення рейтингу постачальники послуг на Clutch надали підтверджені фінансові дані, а Clutch порівняла абсолютні темпи зростання доходу з 2021 по 2022 рік. До рейтингу потрапили 6 українських компаній:
- LinkUp Studio — зростання на 192,5%;
- InDevLab — зростання на 169,2%;
- SevenPro — зростання на 155,5%;
- Empat — зростання на 131,5%;
- Newage.io — зростання на 109,7%;
- Kultprosvet — зростання на 96,9%.
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Джерело: Мінфін
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