27 травня розпочала роботу конференція з інвестицій «Invest Talk Summit». Під час заходу експерти та практикуючі інвестори розкажуть про формування портфелів, очікування змін на ключових ринках та дадуть практичні поради.
Розпочала роботу конференція «Мінфіну» з інвестицій «Invest Talk Summit»
Конференція організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.
У заході беруть участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорюватимуть поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дадуть свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.
Серед спікерів, які виступлять під час «Invest Talk Summit»:
- Артем Щербина, директор з інвестицій та голова департаменту R&D в Capital Times;
- Сергій Мікулов, партнер iPlan.ua;
- Олександр Куліков, заступник голови ради ПАРД;
- Іван Компан, директор Академії «Делойт» та викладач Единбурзької бізнес-школи;
- Богдан Сидоренко, лектор Біржового Університету;
- Вікторія Берещак, оглядач ринку нерухомості;
- Геннадій Гриненко, Head of sales Alterra Group;
- Єгор Лісничий, Комерційний директор «Твоє Коло»;
- Андрій Дужак, співзасновник та директор ТОВ ЗСУ ЩИТ та ТОВ БУНКЕР ЮА;
- Михайло Пацан, засновник Web3-університету професій майбутнього «Learn to Earn Global» та блокчейн-платформи «Amsets».
Також участь у дискусійних панелях візьмуть засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман; президент Київської школи економіки Тимофій Милованов; інвестор-практик Роберт Лі; генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігор Мазепа; СЕО та засновник компанії «Твоє коло» Андрій Усенко; голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик, генеральний директор компанії з управління активами «SI Capital» Роман Сазонов; керівник відділу по роботі з інвесторами «Сімейні молочні ферми» Олександр Лісовський та інші.
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