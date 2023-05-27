Розпочала роботу конференція «Мінфіну» з інвестицій «Invest Talk Summit»

27 травня розпочала роботу конференція з інвестицій « Invest Talk Summit ». Під час заходу експерти та практикуючі інвестори розкажуть про формування портфелів, очікування змін на ключових ринках та дадуть практичні поради.

Конференція організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У заході беруть участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорюватимуть поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дадуть свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Серед спікерів, які виступлять під час «Invest Talk Summit»:

Артем Щербина, директор з інвестицій та голова департаменту R&D в Capital Times;

Сергій Мікулов, партнер iPlan.ua;

Олександр Куліков, заступник голови ради ПАРД;

Іван Компан, директор Академії «Делойт» та викладач Единбурзької бізнес-школи;

Богдан Сидоренко, лектор Біржового Університету;

Вікторія Берещак, оглядач ринку нерухомості;

Геннадій Гриненко, Head of sales Alterra Group;

Єгор Лісничий, Комерційний директор «Твоє Коло»;

Андрій Дужак, співзасновник та директор ТОВ ЗСУ ЩИТ та ТОВ БУНКЕР ЮА;

Михайло Пацан, засновник Web3-університету професій майбутнього «Learn to Earn Global» та блокчейн-платформи «Amsets».

Також участь у дискусійних панелях візьмуть засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман; президент Київської школи економіки Тимофій Милованов; інвестор-практик Роберт Лі; генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігор Мазепа; СЕО та засновник компанії «Твоє коло» Андрій Усенко; голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик, генеральний директор компанії з управління активами «SI Capital» Роман Сазонов; керівник відділу по роботі з інвесторами «Сімейні молочні ферми» Олександр Лісовський та інші.