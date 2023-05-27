Минулої доби українські захисники ліквідували ще 480 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 206 200 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
480 російських окупантів, 10 ракет та 3 танки. Втрати ворога за 26 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,
- танків — 3799 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7442 (+7) од,
- артилерійських систем — 3406 (+22) од,
- РСЗВ — 572 (+2) од,
- засоби ППО — 329 (+1) од,
- літаків — 310 (+0) од,
- гелікоптерів — 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2941 (+31),
- крилаті ракети — 1025 (+10),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6172 (+11) од,
- спеціальна техніка — 449 (+3).
Джерело: Мінфін
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