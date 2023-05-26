Деякі роздрібні мережі АЗС за тиждень (із 19 по 26 травня) збільшили вартість скрапленого газу. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання enkorr.
На АЗС почали рости ціни на автогаз
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На станціях KLO автогаз здорожчав на 0,45 грн/л, до 21,94 грн/л.
На 0,40 грн/л, до 20,99 грн/л, підняла ціни на продукт мережа Luxwen. Автогаз на станціях «Олас» і AMIC здорожчав на 50 коп./л і 20 коп./л, до 20,60 грн/л і 22,49 грн/л відповідно.
Окрім цього, вартість LPG відкоригували Ovis, «БРСМ-Нафта» і VST.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 19 по 26 травня, грн/л:
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