На АЗС почали рости ціни на автогаз

Деякі роздрібні мережі АЗС за тиждень (із 19 по 26 травня) збільшили вартість скрапленого газу. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання enkorr.

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На станціях KLO автогаз здорожчав на 0,45 грн/л, до 21,94 грн/л.

На 0,40 грн/л, до 20,99 грн/л, підняла ціни на продукт мережа Luxwen. Автогаз на станціях «Олас» і AMIC здорожчав на 50 коп./л і 20 коп./л, до 20,60 грн/л і 22,49 грн/л відповідно.

Окрім цього, вартість LPG відкоригували Ovis, «БРСМ-Нафта» і VST.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 19 по 26 травня, грн/л:

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