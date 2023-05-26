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26 травня 2023, 19:06 Читать на русском

Україна відновила імпорт електроенергії — Укренерго

Україна відновила імпорт електроенергії зі Словаччини у денні та нічні години, експорт електроенергії призупинено. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Україна відновила імпорт електроенергії зі Словаччини у денні та нічні години, експорт електроенергії призупинено.
Фото: pixabay.com

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Імпорт електроенергії

«Експорт електроенергії тимчасово відсутній. Це ситуативне рішення для забезпечення електроенергією українських споживачів. Імпорт здійснюється зі Словаччини у денні та вечірні години», — йдеться у повідомленні.

В Укренерго також зазначають, що електроенергії, виробленої всіма видами електростанцій, наразі вистачає для забезпечення потреб споживачів.

«Водопілля поступово знижується, але ресурсу ще вистачає для активної роботи гідроелектростанцій. Сонячна та вітряна погода сприяє роботі відновлюваної енергетики. У ранкові та вечірні години для покриття підвищеного рівня споживання максимально залучаються наявні у системі потужності теплових електростанцій», — зазначили в компанії.

При цьому нічна атака ракетами та дронами не призвела до пошкоджень електростанцій та магістральних мереж. Водночас складною залишається ситуація на лінії фронту.

Пошкоджені мережі

Через російські обстріли пошкоджені мережі обленерго у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

На Дніпропетровщині до ранку всі споживачі заживлені. Ремонтні бригади обленерго в інших областях відновлюють енергопостачання, як тільки дозволяє ситуація.

Крім того, через штормову погоду зафіксовані відключення споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.

Ощадливе споживання

Укренерго закликає споживачів ощадливо споживати електроенергію у вечірні години з 19:00 до 22:00 та перенести використання потужної техніки на день або ніч.

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Джерело: Мінфін
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